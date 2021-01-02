肉乾名店標錯價「200元變34元」賠50萬　業者PO文嗆壞心人被罵爆

▲快車肉乾不小心標錯價，原價200元的商品變成34元。（圖／翻攝自快車肉乾粉專，以下皆同）



記者周姈姈／台北報導

快車肉乾近日不小心在網路賣場標錯價，原價200元的商品變成34元、250元變84元，造成大批網友搶購，甚至還有網友一次買了12萬。業者就在粉專表示「有人單筆下單上萬元，有便宜不貪嗎？原諒你們這些壞心人」等等負面用詞，結果被網友灌爆，業者立刻修改貼文平息這場標錯價風波。

快車肉乾昨日上午10：28在粉專指出「這兩天發生了一件事情，我們活動金額設錯了，200元的商品只收34元，大包250元牛肉乾84元...非常感謝貼心的網友私訊我們金額錯了，當然少不了單筆下單買了上萬元，有便宜不貪嗎？原諒你們這些壞心人，人誰無過？」並表示標錯的金額訂單一樣會正常出貨。

▲一開始的貼文有「有便宜不貪嗎？」、「壞心人」等等負面用詞。



由於貼文中出現「便宜不貪嗎？」、「壞心人」等等負面用詞，就有網友在底下留言「是員工設定錯誤，卻說下單的人是貪小便宜、是壞人，真是刷新我的三觀。請問你們有想過或許下單的人誤會是年終特價、或許知道錯誤但也不知道怎麼辦就下單了，卻被你們說成這樣，希望你們能修改用詞。」引起不少網友討論。

為了平息這場標錯價的風波，業者也隨即在該網友留言底下回應「單筆訂單一次下12萬元，並非少量購買」並立刻修改貼文，修改掉所有負面用詞，也強調訂單還是會正常出貨，對於標錯價的員工也不會進行任何懲處。

▲由於被網友在底下罵爆，因此快車肉乾很快就修改貼文內容。

不過也有不少網友在底下留言支持快車肉乾，像是「支持商家，下12萬的確是壞心人」、「意外的錯誤設定卻願意承擔損失出貨，敬佩快車的作法」、「貪小便宜還理直氣壯的消費者真的就是醜陋！支持有擔當負責任的企業！快車加油」。