便當店用國產豬漲10元！肉商批「找理由亂漲」：豬價低時也沒降過

▲國產豬肉攤商。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

萊豬進口於元旦正式上路，但有民眾發現，有便當店竟然因為「使用國產豬肉」，豬肉類便當調漲10元，此舉動引發網友不滿，甚至痛批業者「趁火打劫」揚言抵制。對此，有肉商認為，萊豬開放進口之後，市場一定會有改變，但是以往毛豬價格本來就有高有低，而價低時便當也沒跌，現在用盡藉口亂漲價「太不合理」。

網友在臉書社團「爆怨公社」貼文透露，一家便當店告示表示因為使用國產台灣豬肉，為了反應成本自1月1日起，三寶飯便當調價5元、豬肉類便當調價10元，而非豬肉類便當則按原價。對此許多網友砲轟根本趁火打劫。

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▲農委會說明，近期國產豬肉價格稍微上漲，是因為台灣口蹄疫拔針，豬肉出口到澳洲等國家，導致國內豬肉數量比去年少，價格才上揚。（圖／記者林敬旻攝）

中華民國家畜肉類公會聯合會秘書長袁仁琦說，目前需要先釐清該店家原本是使用國產肉，還是進口肉，若原本就使用國產肉，現在說要漲價不合理，畢竟毛豬價格本來就起起伏伏，以前毛豬一斤也有到90元，當時便當也沒漲價，現在卻因為萊豬進口，拼命找藉口漲價，實在不合理。

中華民國禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來認為，商家要漲價其實是商業行為，但是若一家業者漲價，其他又跟進，對消費者來說當然不合理，尤其現在豬肉根本還沒反映價格。

李春來再說，毛豬的價格都會起起伏伏，去年毛豬價格跌到60元的時候，便當店也沒價降，現在因為萊豬要進口，就找理由要漲價，沒有消費者會接受的。

農委會則說明，價格稍微上漲，是因為台灣口蹄疫拔針，豬肉出口到澳洲等國家，導致國內豬肉數量比去年少，價格才上揚，目前價格為72元。



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