　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

氣溫2段式下跌！下周最濕冷「體感僅8°C」　2000m↑高山有望下雪

▲▼強烈寒流襲台 台北街頭冷颼颼 民眾冬衣出籠保暖 禦寒。（圖／記者屠惠剛攝）

▲下周將有強烈大陸冷氣團襲台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

受到寒流減弱影響，今日各地溫度逐漸回升，中央氣象局表示，北台灣明、後天白天高溫將回升至約20度，下周將分兩段式降溫，周二東北季風增強，氣溫下降至14度，周四強烈大陸冷氣團襲台，低溫再下探到10度，且整周濕冷，周四、五3000公尺以上高山有降雪機會，若水氣更多，北台灣2000公尺以上高山也可能下雪。

氣象局預報員官欣平表示，明、後天冷空氣減弱，各地小幅度回暖，北台灣高溫將可回升至20度。下周將受兩波冷空氣影響，第一波為周二東北季風增強，高溫略降至16、17度，低溫則約14、15度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下周四強烈大陸冷氣團襲台，氣溫將有第二波下降，周四、五西半部、東北部夜間清晨約11到14度，北台灣部分地區最冷下探10度，白天高溫北部僅約14到15度、中部17到20度、南部20度、花東16到19度。

官欣平指出，這次的冷空氣與跨年寒流不同，屬於「溼冷」類型，近日基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區等地已逐漸飄雨，下周冷空氣影響期間，北台灣都會逐漸有雨，預計下周二開始大台北地區、桃園以北、東半部都會有短暫降雨，降雨類型以綿綿細雨為主，搭配冷空氣感受會更冷。

▲氣象局持續發布低溫特報。（圖／氣象局）

▲氣象局持續發布低溫特報。（圖／氣象局）

官欣平表示，受到濕冷空氣影響，中南部下周雲量會增多，山區水氣增加，下周四、五3000公尺以上高山，如玉山等有降雪機會，另若水氣、溫度條件配合得當，北部、東北部的2000公尺以上高山也可能下雪。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，今天晚上東北季風逐漸減弱，轉為偏東風環境，整體溫度持續回升，各地高溫再回升約1-2度，低溫也稍有回升，不過空曠、近山地區仍有11度左右低溫機會。周日仍是北部陰沈，中南部晴朗的天氣。

不過到了下周一，北方有鋒面逐漸形成，臺灣附近整體水氣逐漸增加。中南部雲量漸增，轉為多雲到陰的天氣。晚間鋒面掠過之後東北季風增強，北部降雨會變得明顯，中南部山區也有短暫小雨的機會。

下一波較強的冷空氣會在下周四報到，台北測站低溫達10-12度。不過模式預報這波冷空氣的強度仍有變化。不過屆時臺灣附近環境水氣較多，感受濕冷的情況下，體感溫度會再低個1-2度。

ET快訊
人妻勾上名醫！診間內「特殊治療」還拍18禁照　正宮崩潰
驚悚瞬間曝光！女騎士闖紅燈慘被撞　人「彈起飛出」數公尺
便當店喊漲！　進口、國產豬「真實價差」一張圖看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

板橋燒臘店喊漲遭稽查　消保官：查無不法事證、未涉及聯合漲價行為

收假日9大地雷路段出爐！國5「行車時間增7倍」恐連塞10小時

進口萊豬吹起便當漲聲！北市3老店：若台豬漲幅大就要反映成本

合法結婚卻「不能生子」！同性伴侶遠赴柬埔寨　挨429針淚獲1女

連假第2天車流湧現！蘇花午後現北上車潮　預估3日達尖峰

兒子「熱戀小六女友」　媽見對話閃瞎：會打死！網曝先準備賠償金

一張圖秒懂進口、國產豬價差！便當店「棄加拿大豬改用台豬」喊漲

氣溫2段式下跌！下周最濕冷「體感僅8°C」　2000m↑高山有望下雪

西部國道時速40km↓！國5「雪隧入口回堵5km」恐塞到深夜

新黨籲推兩岸防疫泡泡　指揮中心回絕：北京、遼寧才傳出疫情

D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」

五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

頑童台中麗寶壓軸嗨唱！！　瘦子承諾2021沒出新歌：頑童不姓頑

蕭敬騰2021台北首唱！《王妃》唱到躺地　《皮囊》狂飆高音..聽了超過癮

肚子餓黑狗被逼進行「握手訓練」　氣噗噗勉強配合：爸爸你夠囉！

福原愛笑哭了...大喊：我不「幸福」！　Jason忘記「江宏傑」Fred衰成老鼠屎XD

自主管理者落跑聽五月天演唱會 「實名制」助警方逮到人

女兒討吃薯條無果訂20顆雞蛋糕　外送員到門口！媽驚：妳才2歲

板橋燒臘店喊漲遭稽查　消保官：查無不法事證、未涉及聯合漲價行為

收假日9大地雷路段出爐！國5「行車時間增7倍」恐連塞10小時

進口萊豬吹起便當漲聲！北市3老店：若台豬漲幅大就要反映成本

合法結婚卻「不能生子」！同性伴侶遠赴柬埔寨　挨429針淚獲1女

連假第2天車流湧現！蘇花午後現北上車潮　預估3日達尖峰

兒子「熱戀小六女友」　媽見對話閃瞎：會打死！網曝先準備賠償金

一張圖秒懂進口、國產豬價差！便當店「棄加拿大豬改用台豬」喊漲

氣溫2段式下跌！下周最濕冷「體感僅8°C」　2000m↑高山有望下雪

西部國道時速40km↓！國5「雪隧入口回堵5km」恐塞到深夜

新黨籲推兩岸防疫泡泡　指揮中心回絕：北京、遼寧才傳出疫情

2021唇膏新品！YSL玫瑰金小粉條、香奈兒獅子口紅　推薦色號直接跟著買

380萬買「9人座越野露營車」！隔熱鋁材打造冬天也能流浪去

嫁入豪門「報答多子多孫」　媳婦不孕2年看驗孕棒哭了

告五人西門町開唱現場擠爆　「亞洲天王」無預警衝上台...全場傻眼

網購草莓果乾！女子收一袋「僵屍鼻子」傻了　照片曝光嚇壞7千人

李鍾碩退伍！IG睽違兩年曬照：我回來了　下一步「回歸計畫」曝光

鞏俐55歲生日收法國夫「浮誇煙火蛋糕」　害羞接吻…網嘆：我好酸　

板橋燒臘店喊漲遭稽查　消保官：查無不法事證、未涉及聯合漲價行為

越聚越多隻！小麻雀整齊入座「塞滿輪框」　網笑翻：快變摩天輪

獸醫院驚見「6條茄子」亂入！　她見撞色制服笑翻：來實習的

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

生活熱門新聞

新北女綁5子投海亡！夫鞭屍：幹嘛帶小孩去死

抽屜找到「三倍券價值全歸0」！網曝2管道有解

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

告別霉運！2021年4生肖運勢大翻身

跟10年男友人「飯店跨年」尷尬了

板橋車站深夜傳「佛歌」！兇手抓到了

台灣豬便當「元旦起調漲10元」　全民怒轟趁火打劫

3.8萬人high翻台北跨年　醫推測2種結局…網一面倒認同

板橋燒臘用台豬喊漲　老闆現身解釋了

阿姨「橫掃飯店buffet」狂打包！出1招員工全沒轍

快訊／增6例境外移入！

天網抓自主健康管理者　春節可能重啟

等1小時想取消「客服嗆shit」！他傻：我欠罵嗎

更多熱門

相關新聞

肚子痛到坐輪椅！9歲弟狂哀受不了…醫X光見「一大坨塞爆」

肚子痛到坐輪椅！9歲弟狂哀受不了…醫X光見「一大坨塞爆」

天氣冷颼颼，一不小心染上感冒病毒，連假全泡湯！兒科急診醫師吳昌騰指出，近日除了呼吸道感染患者變多外，腸道鬧罷工的人也爆增，一名9歲弟弟肚子痛到無法走路，被心急如焚的家長推輪椅送進醫院，他的哀號聲環繞整個急診室。經過問診、觸診及照X光，發現「一大坨」塞爆腸子，醫師笑稱：「一天就遇到3個」。

中醫師：「3部位」包好，全身暖起來

中醫師：「3部位」包好，全身暖起來

男跨年夜低溫暈倒電梯口　警及時送醫救回

男跨年夜低溫暈倒電梯口　警及時送醫救回

寒流叫外送很殘忍？　外送員跪了：快叫

寒流叫外送很殘忍？　外送員跪了：快叫

信義區今晚體感6°C　中南部明更冷

信義區今晚體感6°C　中南部明更冷

關鍵字：

低溫下雨冷氣團

讀者迴響

熱門新聞

新北女綁5子投海亡！夫鞭屍：幹嘛帶小孩去死

影／玄彬❤孫藝真《百想》男方表情露餡

牛牛走路一半遭冰封！凍在原地不動了

昨晚跨年太嗨？花蓮黃狗宿醉路倒

抽屜找到「三倍券價值全歸0」！網曝2管道有解

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

孫女睡沙發　2坨暖肉堵出口守護

2021麥拉倫台南首撞　23歲駕駛照片曝光

曾同居黑人男友　女大生慘被退婚

快訊／孫藝真親回戀情「好害羞」

台北女上健身課突昏迷！送醫搶命2小時亡

義守大學停班課　「辦理跨年活動」網看傻

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

告別霉運！2021年4生肖運勢大翻身

溫泉飯店1晚下殺8000元　她刷卡「秒變9萬」！

更多

最夯影音

更多
D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」

D社拍到了！玄彬❤孫藝真戀愛是真的　2021年元旦情侶誕生「穩定交往8個月」
五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五熊驚喜宣布結婚！「我是張太太」　「教會遇老公」交往不到一年就閃婚

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　「無人棒球場」絕美跨年煙火狂放90秒

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

五月天「滿場螢光棒」點亮無人棒球場　超誠意跨年特別版唱新歌《因為你 所以我》

頑童台中麗寶壓軸嗨唱！！　瘦子承諾2021沒出新歌：頑童不姓頑

頑童台中麗寶壓軸嗨唱！！　瘦子承諾2021沒出新歌：頑童不姓頑

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面