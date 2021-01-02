氣溫2段式下跌！下周最濕冷「體感僅8°C」　2000m↑高山有望下雪

▲下周將有強烈大陸冷氣團襲台。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

受到寒流減弱影響，今日各地溫度逐漸回升，中央氣象局表示，北台灣明、後天白天高溫將回升至約20度，下周將分兩段式降溫，周二東北季風增強，氣溫下降至14度，周四強烈大陸冷氣團襲台，低溫再下探到10度，且整周濕冷，周四、五3000公尺以上高山有降雪機會，若水氣更多，北台灣2000公尺以上高山也可能下雪。

氣象局預報員官欣平表示，明、後天冷空氣減弱，各地小幅度回暖，北台灣高溫將可回升至20度。下周將受兩波冷空氣影響，第一波為周二東北季風增強，高溫略降至16、17度，低溫則約14、15度。

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下周四強烈大陸冷氣團襲台，氣溫將有第二波下降，周四、五西半部、東北部夜間清晨約11到14度，北台灣部分地區最冷下探10度，白天高溫北部僅約14到15度、中部17到20度、南部20度、花東16到19度。

官欣平指出，這次的冷空氣與跨年寒流不同，屬於「溼冷」類型，近日基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區等地已逐漸飄雨，下周冷空氣影響期間，北台灣都會逐漸有雨，預計下周二開始大台北地區、桃園以北、東半部都會有短暫降雨，降雨類型以綿綿細雨為主，搭配冷空氣感受會更冷。

▲氣象局持續發布低溫特報。（圖／氣象局）

官欣平表示，受到濕冷空氣影響，中南部下周雲量會增多，山區水氣增加，下周四、五3000公尺以上高山，如玉山等有降雪機會，另若水氣、溫度條件配合得當，北部、東北部的2000公尺以上高山也可能下雪。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」指出，今天晚上東北季風逐漸減弱，轉為偏東風環境，整體溫度持續回升，各地高溫再回升約1-2度，低溫也稍有回升，不過空曠、近山地區仍有11度左右低溫機會。周日仍是北部陰沈，中南部晴朗的天氣。

不過到了下周一，北方有鋒面逐漸形成，臺灣附近整體水氣逐漸增加。中南部雲量漸增，轉為多雲到陰的天氣。晚間鋒面掠過之後東北季風增強，北部降雨會變得明顯，中南部山區也有短暫小雨的機會。

下一波較強的冷空氣會在下周四報到，台北測站低溫達10-12度。不過模式預報這波冷空氣的強度仍有變化。不過屆時臺灣附近環境水氣較多，感受濕冷的情況下，體感溫度會再低個1-2度。