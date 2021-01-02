板橋燒臘店喊漲遭稽查　消保官：查無不法事證、未涉及聯合漲價行為

▲新北市板橋燒臘便當店豬肉類品項喊漲，消保官出動稽查。（圖／記者陳豐德攝）



記者蔡文鈴／新北報導

新北板橋一家燒臘店宣告豬肉類便當調漲10元，引發抨擊。新北市消保官2日出動稽查，初步查無不法事證，將繼續留意民眾檢舉情資。

該店家張貼公告宣布，因店內採用國產台灣豬肉，為反映成本自1月1日起三寶飯便當調價5元、豬肉類便當調價10元，而非豬肉類便當則按原價；另豬肉類加工品如香腸、臘腸、臘肉等則暫停供應。

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新北市長侯友宜上午表示，若有任何人在這段時間哄抬物價，一定會請消保官確實掌握、嚴格查察，若發現趁機哄抬、製造物價波動者絕不寬貸。

李姓老闆下午出面表示，原本店內使用的是加拿大進口豬肉，但元旦過後擔心消費者對進口豬不信任，才會改採台灣A級豬肉，成本增加下不得已才會調漲。

消保官稽查後指出，該便當店只有三家 （板橋雙十、四川、文化）規模甚少，且未與競爭同業合意漲價，尚無涉及聯合行為足以影響市場機制的情形。

有關業者漲價的部分，消保官表示，根據業者提供資料指出原本使用加拿大豬肉，為免除民眾疑慮，現改用台灣本土豬肉，拿報價單指出每公斤豬梅花肉多出50元 （125→ 170~195，視等級而定），每公斤梅花肉可做5個便當，故平均一個漲10元(如85→90元)，至於牛、雞肉便當維持原價

消保官表示，業者提供的菜單定價寫得很清楚，應無消費資訊不透明的問題，初步查無不法事證，將繼續留意民眾檢舉情資。

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