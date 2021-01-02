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300萬選民提前投票創紀錄！　喬治亞州參議員決選決定參院走向

▲▼喬治亞州1月參議員決選。（圖／路透）

▲喬治亞州1月參議員決選，圖為拜登先前為華諾克（Raphael Warnock）站台畫面。（圖／路透）

文／中央社華盛頓1日綜合外電報導

美國喬治亞州1月5日將針對聯邦參議院兩席議員席次進行決選，屆時將決定是由民主黨或共和黨誰來主導參院。根據今天最終統計，已有逾300萬選民提前投票，創歷來最高紀錄。

路透社報導，由佛羅里達大學（Florida University）的「美國選舉計畫」（US Elections Project）統計數據顯示，選民對1月5日由共和黨籍參議員帕度（David Perdue）和羅夫勒（Kelly Loeffler ）對決民主黨籍候選人奧索夫（Jon Ossoff）和華諾克（Raphael Warnock）的決選高度關注。

▲▼喬治亞州1月參議員決選。（圖／路透）

▲喬治亞州共和黨籍參議員羅夫勒（Kelly Loeffler ，左）和帕度（David Perdue，右）向選民揮手。（圖／路透）

共和黨如贏得其中之一議席，將在參院維持些微多數，能夠讓共和黨阻擋即將上任總統拜登的許多議程。

若民主黨贏得兩席，將讓參院共和、民主黨各佔50 個議席，屆時將賦予副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）在關鍵表決上發揮決勝票（tiebreaking vote ）的優勢。拜登和賀錦麗定1月20日就職上任。

根據「美國選舉計畫」，目前已有300萬1017名選民提前投票，佔喬治亞州登記選民總人數的38.8%。

就在喬治亞州即將舉行關鍵決選前，帕度昨天宣布，在與一名感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者接觸後進行隔離。

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