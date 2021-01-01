日本擬與「變種病毒社區感染」國家　暫停商務往來

▲日本目前跟11個國家或地區仍維持商務相關人士等往來，但隨著變種新型冠狀病毒疫情擴大，有意暫停相關政策。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京1日綜合外電報導

日媒報導，日本目前跟11個國家或地區仍維持商務相關人士等往來，但隨著變種新型冠狀病毒疫情擴大，只要這11個國家或地區出現變種病毒社區感染，日本有意暫停相關人士往來。

日本《朝日新聞》獨家報導，雖然境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，日本仍跟包括中國及韓國等11個國家或地區，保持商務相關人士等往來，但多位日本政府相關人士透露，日本政府目前有意限縮對象，只要該國家或地區確認發生變種病毒社區感染，將暫時停止接受新入境申請。

日本政府過去對疫情相對穩定的國家或地區，基於滿足一定條件，允許出差等短期商務客（入境日本不必隔離2週）及留學生等中長期居留者（同樣不必隔離2週）申請入境。

日本政府外務省相關人士表示，目前這11個國家或地區中，雖然已在韓國等機場檢疫發現變種病毒，但還沒有發生社區感染。未來放寬11個國家或地區人士往來的作法，只要該國家或地區確認出現社區感染的話，將依序禁止入境。

●日本放寬邊境管控大事記

2020年6月，針對疫情相對穩定的越南、泰國、澳洲及紐西蘭，決定協商恢復商務相關人士往來。

2020年7月，決定增加台灣、中國、韓國等8國，總共跟12國進行協商。

2020年8月，日本解除部分留學生入境限制。

2020年10月，恢復全球各國以中長期居留者等為主的新入境申請，觀光客仍在禁止入境之列；全面解禁留學生入境。

2020年11月，日本與中國達成恢復人員往來，並依序恢復與11個國家或地區的人員往來。

2020年12月19日，英國首相強生（Boris Johnson）宣布變種病毒疫情擴大。

2020年12月23日，日本從放寬邊境管控措施國家中排除英國。

2020年12月25日，日本從放寬邊境管控措施國家中排除南非。

2020年12月26日，日本宣布對全球暫停放寬邊境管制措施。

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