美國安會貼文讚台放寬美牛豬進口　王定宇：樂見台美重啟經貿對話

▲政府自元旦起放寬美豬美牛進口限制。(圖/記者林敬旻攝)



記者林銘翰/台北報導

美國國家安全會議(NSC)2日在推特發表2021年首篇推文,內容談及台灣開放美豬牛進口議題,並稱期待加強美台經濟關係。對此,民進黨立委王定宇表示,這對台灣來講可以說是新年的好消息,並樂見2021年台美能夠重啟經貿對話。

政府自元旦起開放含萊克多巴胺(瘦肉精)的美豬、30月齡以上的美牛進口,美國國安會2日在推特發表2021年首篇推文,表示台灣對美國牛豬進口取消限制是相當受歡迎的一步,對美國農民是好消息,「我們期盼在2021年增強台美經濟聯繫」。

#Taiwan’s removal of barriers to US beef and pork imports is a welcomed step and great news for American farmers. We look forward to further strengthening US-Taiwan economic ties in 2021!