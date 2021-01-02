美國安會貼文讚台放寬美牛豬進口　王定宇：樂見台美重啟經貿對話

▲政府自元旦起放寬美豬美牛進口限制。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

美國國家安全會議（NSC）2日在推特發表2021年首篇推文，內容談及台灣開放美豬牛進口議題，並稱期待加強美台經濟關係。對此，民進黨立委王定宇表示，這對台灣來講可以說是新年的好消息，並樂見2021年台美能夠重啟經貿對話。

政府自元旦起開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬、30月齡以上的美牛進口，美國國安會2日在推特發表2021年首篇推文，表示台灣對美國牛豬進口取消限制是相當受歡迎的一步，對美國農民是好消息，「我們期盼在2021年增強台美經濟聯繫」。

#Taiwan’s removal of barriers to US beef and pork imports is a welcomed step and great news for American farmers. We look forward to further strengthening US-Taiwan economic ties in 2021! — NSC (@WHNSC) January 1, 2021

對此，王定宇表示，美國要求的就是一個沒有貿易障礙的公平對待，否則以生意來講，美牛一年輸出到台灣的量是美豬的7倍，美牛大約有7萬多噸、美豬大約1萬噸上下，如果以做生意眼光來看，當年前總統馬英九開放美牛進口「生意量還比較大」，美豬反而微乎其微。

王定宇認為，美國國安會看到台灣願意降低台美貿易壁壘、去除雙方貿易障礙，所以才會在2021年一開始就特別發文，表示樂見今年台美雙方的經貿關係可以有更好的進展、更好的合作。

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者李毓康攝）



王定宇指出，展望2021年的台美經貿對話，不管是TIFA（台美貿易暨投資架構協定）、BTA（台美雙邊貿易協定），或者FTA（台美自由貿易協定），台灣都願意也樂見可以重新開始，這對台灣多數的中小企業，尤其是以出口為主的企業，都是很重要的事，畢竟美國是台灣非常重要的市場。

王定宇說，對於美國國安會在新年的一開始，就以台灣去除台美之間的貿易壁壘與障礙發文，並樂見台美可以開展更緊密的經貿合作，對台灣來講可以說是新年的好消息，而台灣在新的一年也要努力讓經濟更繁榮、國家更穩定。

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