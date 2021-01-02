2021年國運坎坷？　他驚吐「台灣需要2個貴人」...翻轉命運

▲總統蔡英文、副總統賴清德出席總統府升旗典禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾羿翔／綜合報導



2021年是新的開端，台灣的國運是旺是衰？是否能夠甩掉去年的低潮？知名命理師詹惟中就說，他有去板橋大佛寺並求了觀世音菩薩給台灣命運指導，最後抽到上上籤，台灣需要的是「中國大陸、美國2個貴人」，也透過抽到的籤詩內容解析背後意義。

綜合媒體報導，詹惟中在節目《國民大會》上表示，他抽到第九十首上上籤。詹表示，該籤曰「如魚得水」，代表台灣將會苦盡甘來，就像一條魚在海的中間「遊刃有餘」。據了解，詹惟中抽到的籤詩內容為「忽朝一信下天墀，寶貝船裝滿載歸，若問前程成底事，始終應得貴人提。」

▲命理老師詹惟中。（圖／記者黃克翔攝）



籤詩的最末2句「若問前程成底事，始終應得貴人提」，詹指出，指的是台灣的國運要貴人來提拔，按照目前國際局勢，「尋求美國可以讓我們更加分，因為貴人地位比我們高，可來支持我們，另也希望兩岸的互動關係會更好，貴人就是中國大陸與美國」。

節目上詹惟中還說，「寶貝船裝滿載歸」是重要的一句，象徵台灣像船可滿載而歸，暗示會有外資或是會出現華人投資台灣。



命理老師詹惟中現年56歲，出生於葡屬澳門，日本琉球沖繩大學肄業，目前擔任深圳大學空間設計學系客座教授，在演藝圈也相當活躍，曾參與演出多部電視劇、並擔任節目固定來賓。