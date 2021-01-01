高雄跨年300秒煙火美炸！「無人機大王船」航行愛河灣　美照超吸睛

記者張靖榕／綜合報導

高雄2020年跨年活動「高雄跨百光年」煙火絢爛點亮港城，儘管今年因疫情高雄場改為線上直播，但煙火秀仍是一點也不馬虎。此次活動無人機貢獻很多，除了在空中排列出「大型王船」，也拍下港城的美麗畫面。高雄市長陳其邁在臉書發文，感謝團隊、防疫人員及高雄市民朋友，並附上多張美得令人屏息的港城跨年煙火無人機空拍照，5小時內吸引逾1.6萬名網友按讚。

▲高雄「跨百光年」，無人機是亮點。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

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此次「高雄跨百光年」活動雖改為線上轉播，但壓軸大秀「百年大港花火」、「無人機展演」以及海上舞台「和瘟押煞科儀」，仍照常進行，為民眾夜晚帶來精彩，為台灣祈福。

總統蔡英文此次也選在高雄跨年，和眾人在港城看無人機在空中排列出壯觀的大型王船，期盼在新的一年帶來平安健康，一個更好的台灣。

▲▼港城煙火，夜空中亮起疫情時期標誌台灣防疫佳績的標語「Taiwan Can Help」。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

高雄市長陳其邁邁入新的一年後不久便發文祝大家新年快樂，他在臉書的PO文中感謝每一個人，「每一個人團結在一起，才能讓台灣堅守防疫陣線，成為亂世福地。」之後感謝「跨百光年」團隊以及高雄市民朋友，「從明天開始，高雄即將跨越一百年，用大港的精神，我們一定可以克服困難，邁向成功。」

PO文中附上9張高雄跨年煙火的絕美照片，透過無人機在現場以空中視角俯瞰港城之美，為高雄衝高不少聲量。近600名網友也在看到照片後紛紛驚嘆「今晚的高雄令人印象深刻」、「真的美炸！超好看的」、「高雄環港煙火跟無人機表演及燈光秀可以剪輯廣為宣傳，台灣不只有101煙火，高雄可以吸引更多關注。」