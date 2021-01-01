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南韓跨年夜不平靜！仁荷大學「火焰直噴」濃煙竄樓　2小時才撲滅

▲▼南韓仁荷大學跨年夜傳出大火，火勢從第4教學大樓波及至第2大樓。（圖／翻攝自臉書아재개그）

▲南韓仁荷大學跨年夜傳出大火，火勢從第4教學大樓波及至第2大樓。（圖／翻攝自臉書아재개그）

記者羅翊宬／編譯

南韓迎來68年以來最冷清的跨年，不過2021跨年夜卻依舊不平靜！仁荷大學位於仁川市彌鄒忽區的龍蜆校區今（1）日凌晨開始出現原因不明的大火，火勢直到2個多小時才完全撲滅。

根據《韓聯社》報導，仁川消防本部1日凌晨0時21分接獲15起報案，疑似仁荷大學龍蜆校區第4棟教學大樓內部開始起火燃燒，且陣陣濃煙伴隨著猛烈的火勢，現場十分危急。

消防當局出動170名人員、包括幫浦消防車等39台車輛與裝備投入救火行列，歷經1個小時10多份初步撲滅部分火勢，直到凌晨2時48分才宣告火勢完全撲滅。

起火的第4棟教學大樓的1至3樓為通訊室與各學系辦公室，4樓為實習教室。

▲▼南韓仁荷大學跨年夜傳出大火，火勢從第4教學大樓波及至第2大樓。（圖／翻攝自臉書아재개그）

▲▼南韓仁荷大學跨年夜起火。（圖／翻攝自臉書아재개그）

▲▼南韓仁荷大學跨年夜傳出大火，火勢從第4教學大樓波及至第2大樓。（圖／翻攝自臉書아재개그）

仁荷大學起火後，總學生會立刻將照片上傳至社群網站，要求鄰近的第2棟教學大樓學生趕緊逃生。所幸當時已是假日，待在校園內的學生數量並不多，目前為止尚未傳出傷亡消息。

仁川消防本部研判最初起火點為該棟教學大樓的4樓，目前仍正在釐清起火原因。

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