全球第一高！杜拜哈里發塔跨年煙火璀璨四射　民眾撇防疫迎2021

今年全球因疫情關係,往年跨年煙火最吸睛9大城只剩下3個開放民眾到現場觀看,其中之一便是阿拉伯聯合大公國的杜拜全球最高建築「哈里發塔」(Burj Khalifa)綻放2021新年煙火秀,與現場民眾共同迎接新年;然而許多湧入廣場的民眾,並未遵守當局的防疫規定。

今年跨年歡欣鼓舞的氣氛下,正值全球突破8200萬人確診的時期,顯示疫情仍為消退,各國在跨年夜也祭出嚴格規定。此次跨年,阿拉伯聯合大公國的杜拜是少數開放民眾到現場觀看跨年煙火的城市,除了該國其他也有施放煙火的景點,當局依往年慣例,也在哈里發塔舉行,並將林蔭大道設為觀賞區域,但民眾進場必須保持社交距離及遵守防疫守則,現場進行人流管制。

2020年在一片倒數聲中結束,828公尺的世界高塔哈利發塔綻放璀璨煙火,現場民眾歡呼迎接2021年到來;然而當地媒體發現,許多人都沒有遵守當局的社交距離規定,人群在林蔭大道上擠成一塊,臉上也沒有確實戴好口罩。

