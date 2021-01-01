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反萊豬地方抵觸中央　李貴敏：違憲由司法院認定而非行政院

▲▼立法院司法及法制委員會舉辦「科技偵察手段引發人權爭議」公聽會 立委李貴敏。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委李貴敏。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

美豬自元旦起開放進口，然各地方政府自治條例訂定「零檢出」與中央規範不同，遭行政院抨擊「違反憲法並牴觸中央法規。」對此，國民黨立委李貴敏表示，大法官釋字曾認定，地方機關是可以訂定較諸中央機關嚴格之規範，地方法與中央法是否有牴觸，需請司法院解釋，不是行政機關自己說了算。

李貴敏表示，各縣市政府「萊劑零檢出」之地方自治規定，雖然行政院宣布依《地方制度法》第30條第1項及第2項規定而無效；但行政機關那有資格認定自治條例是否牴觸憲法、法律等規定？所以《地方制度法》第30條第5項才明定，「有無牴觸發生疑義時，得聲請司法院解釋之，而非行政機關自己說了算。」

李貴敏指出，中央機關訂定之「萊劑容許量」係以不超過特定ppm為準，所以地方政府訂定之「萊劑容許量」如為零，也還在政院所容許的特定ppm範圍內，又何來牴觸問題？何況，大法官會議釋字第738號亦曾認定，地方機關是可以訂定較諸中央機關嚴格之規範。

李貴敏說，就連中央政府機關，例如內政部在105年8月10日內授消1050428185號函釋亦稱，「地方自治團體得就地方自治事項，得制定較中央法規更為嚴格之自治條例」。可見，各縣市地方政府基於因地制宜之政策考量，並為有效達成維護地方人民之身體健康，於地方自治條例規定轄內豬肉不得檢出萊劑，顯屬維護公益之必要手段且符合大法官釋憲解釋意旨。

因此，李貴敏認為，地方政府的公務員依據地方自治規範執行法令，又怎麽會有「故意或過失不法侵害人民自由或權利」而使個人應負損害賠償責任？

對於地方政府捍衛食安卻遭指違憲，李貴敏怒斥，中央部會還真是霸道，連恫嚇手段都端上檯面，目的不過是製造壓力與寒蟬效應，讓地方政府官員心生恐懼，而放棄維護民眾食安的職責。

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