三寶飯用「國產豬肉漲5元」　網點破一關鍵：可是豬肉沒漲

▲家樂福賣場設置「不含萊克多巴胺專區」，也提供提供QR code讓消費者查詢肉源。（圖／記者林育綾攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

今(1)日起中央開放含萊克多巴胺豬肉進口，中央公告規範自今日起，市售所有販賣含豬肉及豬可食部位原料的食品，均需如實標示「豬肉原產地」。有網友發現，在萊豬開放進口後，有便當店公告「本店使用國產台灣豬肉」，內含豬肉的便當為反應成本調價，讓其他網友直呼「不然以前都用什麼豬?」

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文指出，因為台灣豬，便當漲價了。只見內文中的便當店的公告寫道，「本店使用國產台灣豬肉，為反應成本，1月1日起三寶飯便當調價5元、豬肉類便當調價10元，而非豬肉類便當則按原價，豬肉類加工品如：香腸、臘腸、臘肉等暫停供應」。

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▲萊豬開放首日，便當店公告調漲。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

對此，網友看見此公告後表示，「這是最扯的，不然以前都用什麼豬？」、「沒漲價前的豬，是哪裡來的啊？」、「可是豬肉又沒漲價」、「靠Ｘ那之前用什麼豬XD」、「每年都有兩三個漲價的理由」、「以前用的是什麼豬店家要不要解釋一下」、「少來，豬肉有漲價嗎？」、「原來以前吃的都不是台灣豬啊」。

在萊豬開放首日，行政院秘書長李孟諺指出，全世界已有101個國家或地區准許進口萊豬，包括鄰近的日本、韓國、紐西蘭、澳洲、馬來西亞、香港、菲律賓、印尼、越南等。台灣是外貿導向的國家，要更進一步融入國際自由貿易，政院和府方立場一致，即依據國際標準，開放安全無虞的肉品進口，是台灣必須跨出的一步。