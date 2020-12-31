竹市義消總隊第8任總隊長　110年起由鍾文煌接任

▲110年起將聘任現任副總隊長鍾文煌擔任新竹市第8任總隊長。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

新竹市消防局今宣布，109年底適逢義消總隊三年一次職務調整，110年起將聘任長期參與義消工作的現任副總隊長鍾文煌擔任本市第8任總隊長，謹訂於1月4日上午9時20分在消防局禮堂辦理新任總隊長佈達典禮。新竹市長林智堅表示，感謝第6、7任總隊長鄭宏輝6年來為竹市義消總隊的投入與付出，也期許本市義消總隊在新任鍾總隊長帶領下，延續義消英勇救災精神，持續守護市民安全。

林智堅表示，鍾總隊長自71年即加入警友會，80年起擔任警友會理事至今，協助支持警察維護社會治安，成為警力的後盾，於96年、101年榮獲警政署表揚，投入公益熱心出力，100年更榮獲時任行政院長頒發感謝狀表揚，更從民國95年起擔任義消總隊顧問、副總隊長職務，在鄭宏輝總隊長的帶領下，協助領導義消團隊的災害搶救任務與各項服務工作。

消防局長李世恭表示，鍾總隊長在95年加入義消行列，歷年來擔任新竹市義消總隊顧問、99年擔任副總隊長；期間除協助消防局推動各項消防業務外，更強化新竹市義消團隊運作，包括加強救災整編訓練、充實救災器材、協助辦理競技比賽、增強專業知能等；於99、101、103、105、107年協助帶領新竹市義消參加全國義消競技比賽榮獲第一名，完成8連霸佳績。

竹市消防局指出，新竹市義消總隊於民國88年6月成立，目前下轄第一、第二大隊及婦女大隊共3個大隊及所屬12個分隊，人數約790人，義消人員平時協助本市執行各項災害搶救及演訓工作；婦女義消人員平時則協助預防宣導、家戶訪視及消防博物館導覽等工作，義消人員犧牲奉獻、為民服務精神，深受市民及各界的認同與支持。