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竹市首創「MR實境」救災場景　高科技提升訓練效率

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▲新竹市長林智堅今到訓練基地視察。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市長林智堅今到訓練基地視察。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

高科技訓練救災！新竹市府獲經濟部前瞻計畫補助1億8214萬元，在新竹市消防教育訓練基地，導入全國首創MR(混合實境)、VR(虛擬實境)等，模擬出幾乎真實場景，還有高溫濃煙、火焰閃燃等，都是過去消防員唯有透過實際救災才能接觸火災危險，全面提升消防員救災訓練效率。竹市長林智堅今搶先體驗，他與消防員組隊，在MR(混合實境)撲滅失火民宅，並救出生還者。

新竹市長林智堅今到訓練基地視察，首度體驗MR(混合實境)救災訓練設施，透過實境眼鏡，能讓受訓者眼中的訓練基地變成失火民宅實況，起火、受困民眾皆栩栩如生，林智堅市長擔任水線瞄子手（瞄子即為消防水帶前端噴射頭），在消防訓練教官指導與隊員協助下，嘗試滅火更救出生還者。他也體驗消防員訓練日常，先換裝消防衣，負重爬兩層樓梯，還接受搜救訓練，進入倒塌大樓內，協助搜尋生還者。

林智堅說，MR(混合實境)系統，最佳優點消防訓練教官可透過系統看見學員視野，提醒學員忽略的救災盲點，即時糾正並指導救災，救災訓練更加全面。另外，該系統也可讓學員重複練習，不須像過去顧慮模擬真實場景的高成本。讓消防員能透過高科技身歷其境火場實況，事半功倍做好救災應變準備。

林智堅表示，為增強新竹市防救災能量，提升打火弟兄救災安全，上任來投入超過1.1億元經費採購消防車輛及裝備器材，此次中央補助，新竹市府全台首創MR(混合實境)教室，不僅可模擬出化學槽車洩漏、化學管線洩漏等過去得費時費力仿造出的災害場景。

MR能高度擬真模擬救災現場狀況，帶上實境眼鏡能看見火場，MR的「感應握把」更可裝在連接水帶的噴頭（即瞄子）上，學員戴上眼鏡、手持握把，不只身歷其境，連器材的觸感及重量都十分逼真。

另外，透過VR(虛擬實境)打造的消防救災模擬演練系統，還特別針對新竹街景特色，模擬出大型購物中心（仿大遠百）、高層建築物（仿國賓飯店）、狹小巷弄地區（仿關帝廟）等火災樣貌，以便消防指揮官訓練調度指揮。

消防局長李世恭表示，新竹市消防教育訓練基地成立迄今，已有16年，代訓人數已超過3萬4000人，除了有16項完善的救災訓練設施外，更遴選具有第一線救災經驗的消防人員擔任教官群，透過教學相長的模式，累積教學經驗。利用中央補助經費建立「多功能應用救助訓練設施」仿造山坡、密閉空間場景，更可全面訓練學員救災能力。未來，新竹市消防教育訓練基地不僅訓練消防員，也將轉化訓練課程，協助國內大型企業及高科技公司等單位，訓練公安人員，提升自我防護能力，共創防救災產、官、學界三贏。

消防局表示，藉由新的訓練設備，將可提升訓練品質與效率，未來對內部消防、義消及志工人員秉持｢平時多流汗，救災不流血｣訓練理念，強化第一線救災人員的戰力，對外也將持續辦理代訓課程，協助國內大型企業及高科技廠房提升自我防護能力，確保於災害發生初期發揮自救功效。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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