中籤率不到5%！　新竹市徵「勇敢小義消」630娃搶徵30缺



▲15日在新竹市消防局舉辦的「我是勇敢小義消」體驗活動，吸引許多民眾參加。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

為推動防災宣導、公共安全教育向下扎根，新竹市義勇消防總隊和新竹市消防局15日共同舉辦「我是勇敢小義消」體驗活動，小朋友們身著特別訂做的「迷你消防衣」，實際搭上雲梯車起降、體驗射水柱救災、了解地震應變措施等，藉由活動認識日常救災工作，讓小朋友們學習防災知識，也創造快樂的成長回憶。

新竹市義消總隊長鄭宏輝說，本次活動已是第二梯次，收到上次活動的熱烈迴響，因此特地再次舉辦第二場，讓更多小朋友可以參與，希望能寓教於樂、從做中學，孩子們不只玩得開心，也能把重要的消防常識帶回家，並且到學校跟同學們分享。

▲這次活動報名非常踴躍，共收到630位小朋友報名，但為了維護安全及整體活動品質，只能隨機抽取30位參與。

消防局長李世恭表示，希望藉此活動，讓小朋友們學習防災知識並了解消防員的辛勞，也鼓勵有志向成為消防員的小朋友前進目標和動力，更重要的是要創造小朋友們臉上的笑容和快樂回憶。

鄭宏輝說，這次活動報名非常踴躍，共收到630位小朋友報名，但為了維護安全及整體活動品質，只能隨機抽取30位參與。小朋友們不只可體驗迷你消防衣，也特別訂製了與消防同仁一樣的常訓服，讓小朋友在活動全程穿著，由消防隊和義消隊員引領體驗消防工作，包括雲梯車救災、控制水柱滅火、地震應變等等，化身一個個火場小英雄。

鄭宏輝也說，新竹市是兒童城市，更是一座安全、快樂的城市，感謝警義消夥伴們共同守護城市安全，希望防災知識與公共安全教育，都能夠持續向下紮根，守護幸福城市新竹市。

▲小朋友們不只可體驗迷你消防衣，活動中也特別訂製了與消防同仁一樣的常訓服，讓小朋友在活動全程穿著。

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