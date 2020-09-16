新竹長和宮捐傻瓜電擊器　林智堅感謝善行

▲新竹市長林智堅今上午赴長和宮致謝。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

媽祖有保庇，校園安全添利器！今（16日）捐贈新竹市47所國民中小學AED（自動體外心臟電擊去顫器），金額高達305萬元。新竹市長林智堅今上午親赴長和宮並致贈感謝牌，除感謝長和宮長久以來熱心公益，對地方建設出錢出力；他也談及，原本校園配置的AED都屬租賃，此次爭取長和宮發揮民間資源，讓AED進入新竹市每一校，守護孩子安全，「雖然希望永遠用不到，但若有需要時，師生都能使用AED，爭取黃金急救時間，提高患者存活率，打造更安全的校園環境。」

林智堅表示，長和宮是新竹地區重要的媽祖信仰中心，長期從事慈善公益活動，對地方建設發展出錢出力，過去曾捐贈市府救護車及6500顆住警器，金額達312萬元。而自他上任後，即要求新竹市國中小學、幼兒園需全面設置AED，但因政府資源有限，原先的設備租賃每年要花約50多萬元，此次林智堅市長向長和宮爭取，捐贈AED至新竹市每個校園，如今在長和宮主委楊金土大力支持下，新竹市47所中小學都有了這台「傻瓜電擊器」，能第一時間挽救患者寶貴性命。

長和宮今天上午的捐贈AED儀式，現場還有學童模擬使用AED使用方式，林智堅市長也說，未來消防局與教育處合作，會安排專業人員至校園內，教導師生使用AED，若未來有任何突發狀況，AED能派上用場，打造更安全、幸福的校園環境，「AED就像是媽祖的慈悲精神，在有人需要幫助的時候都能及時伸出援手！」

消防局表示，AED（全名：Automated External Defibrillator），又稱為「自動體外心臟電擊去顫器」或「傻瓜電擊器」，能自動偵測患者心律、並施以電擊使心臟恢復正常跳動的醫療儀器。儀器的操作非常簡單，只要依照儀器的指示執行，開啟電源、將貼片貼至患者身上，AED便會自動分析心律，判定是否需要電擊，在搶救患者生命的黃金時間內，是非常重要的急救設備。

消防局長李世恭說明，大多人以為心臟病是老人家的疾病，卻忽略心臟病猝死也可能是校園學生或運動民眾的殺手，當有人心臟驟停時，若能在黃金急救時間4至6分鐘內取得AED進行電擊，並同時施以CPR急救，能有效提高患者的存活率，愈快實施急救措施，存活率可高達九成。

長和宮表示，為提供國中小學學生安全的學習環境，同時顧及到學校運動的民眾緊急需要，長和宮本著媽祖救苦救難、保境安民的精神，捐贈新竹市國中小學校園設置AED，營造安全的校園學習環境。

教育處代理處長沈靜濤也感謝長和宮善行支持，推動營造市民及師生運動安全、建構安心的校園環境，市府除協助補助校園設置搶救黃金救命時間的AED設備外，每年針對教職員工、教保人員持續辦理「CPR+AED急救訓練」，期使校園師長具備能夠救人、勇於救人的信心與能力，能夠於第一時間實施CPR加上AED操作使用，保障校園師生及民眾生命安全。