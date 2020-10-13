救護車上出生的寶寶　竹市警消、志工聯手迎接新生命

▲警消獲報後將孕婦送上救護車。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

救護車上出生的寶寶！新竹市香山區一名41歲陳姓孕婦，昨天（12日）上午在家開始陣痛且羊水破水，家人第一時間報請消防局求助；警消獲報後將孕婦送上救護車，卻發現嬰兒胎頭已外露、隨時會出生，判斷狀況後警消與救護志工聯手，展開急產接生，9分鐘內寶寶平安出生，哇哇大哭的聲音讓救護車上的所有人都放心許多。新竹市長林智堅肯定消防人員與志工的努力，遇到孕婦在救護車上急產的案例並不常見，救護人員隨機應變的能力非常優秀。

新竹市消防局表示，昨天上午9時許獲報，香山區一名41歲陳姓孕婦有陣痛且羊水破水情形，香山消防分隊郭礎箴、杜尚祐及鳳凰志工葉峻瑋到場後，先用搬運椅將孕婦搬運至1樓，上救護車後卻發現嬰兒胎頭已外露、隨時有生產可能，消防人員決定在救護車上緊急接生。

過程中，消防員杜尚祐先協助孕婦擺放到生產姿勢，消防員郭礎箴及志工葉峻瑋則準備急產所需的裝備器材，期間鼓勵孕婦調整呼吸、用力哈氣，並持續給予孕婦心理以及生命徵象監測，歷經2次生產出力後，小嬰兒於救護車上順利出生，哇哇大哭的聲音讓車上人員放心許多。

寶寶出生後，消防員杜尚祐也隨即檢測寶寶外觀、呼吸、血液循環，並用無菌被單為寶寶保暖，交到孕婦手上，隨後也將母子護送至國軍新竹地區醫院就醫。

消防員杜尚祐表示，他去年剛完成高級救護技術員訓練，雖已有3年工作經驗，但協助孕婦接生還是第一次，剛開始很緊張，但仍告訴自己要冷靜、並臨危不亂協助陳婦生產，任務順利完成也讓他相當開心。

從事消防工作7年的消防員郭礎箴則說，這也是他第一次遇到孕婦在救護車上急產狀況，還好平時訓練非常扎實，過程中才不致於手忙腳亂，且他自己也有1個孩子，看到孕婦生產的辛苦過程相當感動，讓他覺得休假時更應多多陪伴老婆及孩子。

而加入新竹市鳳凰志工隊才1年的志工葉峻瑋表示，因為是第一次遇到急產接生，所以有點嚇到，但看到新生命由自己雙手協助承接，讓他非常感動。

消防局表示，緊急救護勤務遇到孕婦急產的案例並不常見，救護人員必須隨機應變才能順利完成任務，唯有透過平時扎實的訓練，才能對各項救護技能熟悉，也能發揮最大效益，讓產婦安心、開心迎接新生命到來。