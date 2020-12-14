竹市消防博物館超好玩　明年新增多媒體樂高互動區

▲新竹市消防博物館備有消防衣讓孩子變身小小消防員。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

舊城區隱藏版寓教於樂親子景點！新竹市消防博物館去（108）年更新「地震體驗屋」及「濃煙體驗室」，還備有消防衣讓孩子穿上變身小小消防員，跟古董消防車「金德號」合影留念，讓小朋友可以體驗災害來臨時的應變方式，種種身歷其境的學習體驗，是許多爸媽假日遛小孩最愛的去處之一。消防局表示，博物館將於明（109）年三月改裝、八月開放，新增兒童樂高投影等多媒體互動設施，和日治時期消防史等寓教於樂的區域，也歡迎民眾把握機會，趁休館前來認識消防員的一天！

新竹市消防局長李世恭指出，消防博物館的地震體驗屋開放後頗受歡迎，地震平台搭配影音效果，真實的晃動感讓人彷彿身在4D電影院，藉此宣導「趴下、掩護、穩住」三要領；濃煙體驗室則讓大小朋友學習在火災現場保持冷靜，謹記「示警、應變、打119」三步驟，還有「小火快跑、濃煙關門」這個訣竅。

李世恭指出，消防博物館民國91年開館，當時更是全國首座消防博物館，民國107年被指定為市定古蹟。為提供更佳的參觀服務，消防局積極向文化部爭取1,000萬經費更新常設展場，希望讓過去以文物展示為主的消防博物館，轉型為富有互動教育意義的防災教育場館。

消防局表示，未來將透過展區帶大小朋友認識消防員的工作、了解從日治時期以來的新竹消防史，更有趣的是，在二樓增加了兒童互動樂高投影區，讓孩子能在指定區域內組裝水箱車、雲梯車等消防設備，然後就能在螢幕上看到自己組裝好的車子出勤！

消防局表示，除了每週一休館日，目前都是正常開放，15人以上團體可先電話預約導覽，一般民眾可不需預約直接入館參觀體驗，全館均免費參觀，歡迎民眾把握明年三月休館前趕快來體驗超新的地震屋和濃煙室，新展場也預計於八月重新與大家碰面。

消防局表示，中央流行疫情指揮中心已公告秋冬防疫措施，入館參觀均需戴口罩，配合實聯制、量額溫及手部消毒等措施，完整的防疫措施確保每位入館親子的健康，歡迎大小朋友放心入館，民眾欲了解消博館入館規定及預約導覽，可上網搜尋「新竹市消防博物館」。