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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

在家跨年「4個狀況」　內政部小編親上陣教你這樣做

▲▼內政部小編跨年4模式。（圖／翻攝內政部臉書）

▲內政部小編跨年4模式。（圖／翻攝內政部臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

寒流來襲、英國變種病毒侵台，許多地方政府避免群聚感染，將跨年活動改為線上轉播，內政部也透過臉書呼籲大家，跨年平安待在家最好。

2020最後一天，不少民眾還在計畫如何安排跨年活動，內政部小編提供給網友跨年計畫，像是「握冰求文案」、「線上跨年PEKO」、「在家睡爽爽」，還有在家看直播最清晰「遙控器不離手」。

總之，內政部小編表示，2020年末最後一天，平安在家最好，保護自己也保護別人，「勤洗手、戴口罩」，也要感謝這一天，仍持續堅守崗位的所有同仁，辛苦了！

內政部小編感謝站在防疫第一線的人員，「有他們認真努力守護大家的平安與健康」，在台灣真的很幸福，並預祝大家新年快樂！平安幸福！

台北市長柯文哲31日上午宣布，跨年晚會如期舉辦。配合北市府跨年活動，北捷從31日上午6時起連續42小時營運不收班，延長營運時間至凌晨2時，視現場人潮疏運完畢。另外，北市信義區從31日晚間7時至隔日凌晨3時進行3階段交通管制，並提供3路線散場規劃。

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