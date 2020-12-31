民進黨挖洞給北市府跳？柯文哲笑指記者「太會問」：平心靜氣面對

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲31日宣布，台北跨年照常舉辦；由於許多縣市陸續說要改為線上直播，會不會認為這是民進黨想挖洞給北市府跳？柯文哲沒有正面回應，只有不斷大笑，隨後說「平心靜氣」。

▲柯文哲召開台北跨年活動續辦說明記者會。（圖／記者黃國霖攝）

柯文哲31日召開臨時記者會，有媒體詢問這是不是民進黨挖洞給柯文哲跳？且中央從萊豬議題到跨年晚會，都沒訂出統一標準，卻丟給地方政府。柯文哲聽聞此問題後，先是大笑了3聲，接著冷靜了2秒後，又止不住笑意繼續笑，最後僅擠出「你實在太會問了」，回應只有「平心靜氣」，該怎麼做就怎麼做，自己每天都很困擾，不過還是得過日子。

被問到林右昌跟鄭文燦有將其他縣市決議在30日晚間告知柯文哲，柯文哲說，做決策還是要搜集更多資料，他30日聽到後，也覺得說「怎麼這樣？」所以30日晚間趕快要求各局處搜集資料。

另外，由於柯文哲先是表明，自己做這決定前想了很久，但要建立一個理性務實決定政策的國家，不要被不合科學的恐懼打敗，因此媒體追問，所以其他縣市是被恐懼打敗了嗎？柯文哲笑稱，「你們記者都很壞⋯要口水戰⋯」每個地方政府自己決定，坦白講北市還是準備的比較恰當，例如實聯制等系統，這個基礎建設還是台北做比較好，要有一定數位基礎建設才能管，沒有數位基礎建設，臨時要做也沒辦法。



最後，關於新北市長侯友宜喊話，要嚴謹防疫不要製造漏洞，柯文哲不予回應。