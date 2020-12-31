民進黨執政縣市跨年全改直播　柯文哲懷疑陳時中有資訊沒公開

▲柯文哲召開台北跨年活動續辦說明記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

為避免防疫出現破口，在總統府宣布元旦取消民眾入場觀禮後，全台各地縣市紛紛宣布跨年活動取消，獨獨台北市長柯文哲力排眾議宣布北市跨年照常舉辦。柯文哲30日在媒體餐敘時，抱怨綠營縣市紛紛宣布取消，「背後是否有機密訊息交流」，一度還懷疑陳時中有訊息未報告。

針對續辦跨年晚會，柯文哲31日解釋，台灣無新增社區感染病例，市府用理性務實、科學證據決定政策，所以跨年晚會還是會舉辦，「我們還是做最適當準備，但不要被不理智恐懼打敗」。另外，他也坦言，希望今晚活動是一個跨國祈福行動，向全世界展示台灣揮別2020，勇敢前進2021。

據了解，基隆市政府在30日傍晚告知北市將改線上直播，由於改成線上直播的以綠營縣市為主，一度讓市府內部懷疑，是不是指揮中心還有疫情資訊未公開，因此遲遲未宣布是否要取消人員進場、跟進改成線上。

幕僚透露，黃珊珊在30日的媒體餐敘結束後，隨即「當面」向疫情指揮官陳時中確認疫情有無變化，陳也告知「沒有社區感染跡象」。接著市府31日上午開會討論，有一派認為，跨年晚會已變成政治問題，或許從專業角度來看舉辦跨年沒有問題，但當前民意反彈，建議改線上轉播；且若不幸出現確診案例，屆時恐成全台眾矢之的。

但另一派幕僚則認為，柯文哲自己也說，因應疫情的「新常態」，希望儘量維持民眾正常生活與兼顧經濟發展，市府應依規定行事，不需要自己嚇自己，盡量讓市民正常的生活。

對於甘冒風險舉辦晚會，幕僚表示，台北市政府是最跟隨中央、且最相信CDC的地方政府，既然都和中央確認疫情沒有新的變化，才決定舉辦；面對外界指責，也只能平常心以對。

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