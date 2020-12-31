柯文哲曝續辦跨年決策：回歸理性科學還摻了「政治風險」

▲柯文哲視察進場動線、慰問排隊民眾。（圖／記者袁茵攝）

記者蕭羽耘／台北報導

許多縣市為了防疫，30日陸續決議跨年晚會取消民眾進場，但台北市長柯文哲31日宣布，跨年活動照常舉行。他透露，要下這個決定不容易，因為除了科學數據，還摻雜了政治風險。但其實只要秉持初衷，回歸理性務實科學，不被自己的恐懼打敗就可以。

針對北市跨年照常舉辦，柯文哲在臉書表示，經過一個晚上收集資料，31日上午晨會各部門的熱烈論辯，秉持理性科學的態度決定「今年，台北市續辦跨年」。

柯文哲說，30日晚上，北市已經與衛福部長陳時中確認過，台灣目前沒有新的疫情變化，也沒有社區感染案例。紐西蘭機師案例也過了活動監測期，而新的變種病毒也被阻絕於境外，換句話說，目前社區感染的風險其實很低。

在這個狀況下，柯文哲表示，只要做好嚴謹的防護，原則上活動可以舉辦，不需自亂陣腳。事實上，過去這段時間，整個台灣在防疫上最成功之處並不是確診的案例少，而是對整個社會活動的干擾最低。

柯文哲說，除了根據理性與科學，數位基礎建設讓跨年可以採取實名制。民眾必須先下載台北通、上傳資料，並取得QRcode後才能進入，實名制的管理加上管制人數，保持一定的社交距離與防疫空間，仍然可以出門迎接2021，而不是被恐懼鎖在門內。

他認為，今年跨年是用理性務實、用科學數據來制定政策的證明，希望台北跨年成為一場跨國的祈福行動，向全世界展示台灣揮別2020，勇敢地前進2021。也期盼未來可以繼續用這樣的態度，勇敢克服台灣所有的困難挑戰。

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