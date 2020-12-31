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美軍艦2020年第13度通過台灣海峽　國軍曝航行軌跡

美軍導彈驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲美軍導彈驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號。（資料照／翻攝自美國海軍官網）

記者蘇晏男／台北報導

美軍一艘麥肯號驅逐艦（USS John S. McCain, DDG 56）及一艘柯蒂斯·威爾伯號導彈驅逐艦（USS Curtis Wilbur, DDG 54）31日上午通過台灣海峽。對此，國防部稍早證實此事，並表示，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域艦、機相關動態與應處，狀況正常。

國防部表示，美2艘驅逐艦今上午由南海航經台灣海峽後，續向北航行。美艦航經台灣海峽執行一般航行任務期間，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域艦、機相關動態與應處，狀況正常。

美軍第七艦隊新聞稿則透露，各一艘麥肯號驅逐艦及柯蒂斯·威爾伯號導彈驅逐艦31日上午在國際法允許下，例行性航經台灣海峽，證明美國對「自由開放的印太地區」承諾，而美軍也將繼續在國際法規允許的範圍內飛行與航行。

根據國防部資訊，這是美軍艦今年第13度通過台灣海峽。近兩次分別是在12月19日一艘伯克級神盾驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin, DDG 89），以及11月21日伯克級神盾驅逐艦貝瑞號（USS Barry, DDG 52）。

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