來不停！今年共機闖我西南空380餘架次　國防部：嚴密監控敵情

▲共機示意圖。（資料照／國防部提供）

記者蕭羽耘／台北報導

2020年共機頻繁擾台，兩岸軍事關係緊張。國防部30日證實，今年區域情勢複雜，共機持續性挑釁侵擾我西南空域，今年度近有近380餘架次擾台；等於近乎天天有一架共機來報到。

今年度將結束，國防部30日發布新聞稿，針對年度「重大國防施政成果暨未來展望」說明，從七大面向分析，包含敵情威脅應處、協力防疫救災、落實精兵政策、貫徹國防自主、快速提升戰力、落實官兵照顧，以及強化軍風紀律等。

對於共機頻頻擾台，國防部以「敵情威脅應處」分析表示，嚴密監控敵情，在台海周遭活動之機、艦所有動態，國軍運用聯合情監偵系統，均能適切掌握，尤其2020年區域情勢複雜，共機持續性挑釁侵擾我西南空域。

國防部並證實，年度近380餘架次。自民國109年9月16日起，針對共軍機、艦進入我防空識別區時，透過國防部全球資訊網「即時軍事動態專區」及本部官方推特(Twitter)，主動對外（含國際、中英文雙語）發布共軍活動訊息，除讓國人瞭解國軍能精準監控共軍動態外，同時建立民眾敵情意識，並讓國際社會認知中共破壞台海現狀之挑釁行為。

至於外界關注的募兵，國防部推動招募留營各項配套措施，109年官士兵各班隊招募均達成計畫目標，留營率亦達77.9％，整體志願役人力已達募兵制90％最終計畫目標，完成徵募轉型，建構「量適、質精、戰力強」現代化勁旅。