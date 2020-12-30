快訊／基隆台南桃園宣布「跨年晚會」取消民眾進場　全程線上直播

▲基隆、桃園、台南30日晚間宣布，跨年晚會取消民眾進場。（圖／記者林悅翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

因應台灣在跨年前夕再度出現新冠肺炎本土病例，基隆、台南、桃園今晚8時宣布，跨年晚會取消民眾入場，改採線上轉播。

桃園市政府新聞稿指出，基於防疫優先的考量，鄭文燦市長與衛生局等局處研議後，針對跨年晚會與元旦升旗兩項活動，進行以下調整：原訂12月31日市府的跨年活動依照原定流程進行，但取消民眾進場觀賞表演以及取消煙火施放，現場觀眾抽獎活動一併取消，並改採線上轉播方式進行。民眾可以透過年代電視轉播、Youtube頻道、MOD數位頻道等方式，欣賞跨年節目，在家中迎接2021年的到來。元旦升旗活動改為市府主管與幹部出席，取消民眾進場，也同時取消健行活動。

基隆市政府新聞稿指出，原訂12月31日市府跨年活動依照原訂流程進行，煙火照常施放，取消民眾進場觀賞表演，改採線上轉播方式進行，林市長邀請民眾在家欣賞基隆市政府跨年節目及煙火施放一同迎接2021年的到來。

台南市長黃偉哲則是在臉書上宣布，12月31日台南好Young跨年晚會，改為全程線上直播，全程不開放民眾入場，懇請見諒並支持防疫工作。

三位市長宣布跨年晚會停止進場後，網友留言表示，「幹得好！一年不跨年得永生！」、「其他縣市也跟進」、「疫情關係大力支持！一年沒去現場又不會死」、「拜託取消」、「其他縣市也跟進比較保險」。

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