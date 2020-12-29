總統府元旦升旗典禮「馬戲團」暖場　凱道交管、防疫規定一次看

▲總統府升旗。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者蘇晏男／台北報導

受到新冠肺炎影響，總統府儘管照常舉辦元旦升旗典禮，但依循中央流行疫情指揮中心規定，祭出實聯制等入場防疫措施。另外，此次活動除有幾乎不缺席的建中樂旗隊、北一女中樂儀旗隊外，還邀請成軍10年的「FOCA福爾摩沙馬戲團」暖場。

由於防疫措施，2021年總統府元旦升旗提早開放民眾自清晨4時半起進場，並需測量體溫、戴口罩、完成實聯制、過安檢。主辦單位提醒，民眾除飲水外全程不得脫下口罩，體溫超過攝氏37.5度將被拒絕入場；至於實聯制方面，民眾可透過手機或現場紙本填寫，但記得攜帶證件驗證。

▲2021年總統府元旦升旗典禮交管、流程及防疫規定。（圖／翻攝自總統府發言人臉書，點圖可放大）

總統府表示，正式活動自清晨5時開始至早上7時止，由建中樂旗隊拉開序幕，接著依序是北一女樂儀旗隊、FOCA福爾摩沙馬戲團、高校聯合街舞、柏齡太鼓+扶輪社車隊等暖場表演；到了早上6時2分，國防部三軍樂儀隊進行25分鐘操演，升旗典禮則預計6時27分舉行。待典禮結束，尚有輔仁大學競技啦啦隊、醒吾科技大學嘻哈團體舞蹈表演、弘道國中管弦樂團演出，歡迎民眾共同參與，一起迎接嶄新的一年。

另外，交通管制將分成3階段：第一階段為人車管制範圍，時間至2019年12月31日晚間9時至元旦清晨4時半；第二階段為車輛管制，時間自元旦清晨4時自上午8時，範圍包括衡陽路、襄陽路與常德街以南（不含道路）、中山南路以西（不含道路）、愛國西路以北（不含道路）、博愛路以東（不含道路）。

第三階段，則是升旗典禮當天上午8時自下午3時的車輛管制，範圍是公園路以西（不含道路）的凱達格蘭大道、寶慶路以南（不含道路）的重慶南路及懷寧街、貴陽街一段以北（不含道路）的重慶南路及懷寧街。