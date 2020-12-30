快訊／北市跨年有變數？　柯文哲明早上10點對外宣布

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者湯興漢攝）



記者袁茵、蔡文鈴／台北報導

台北市政府不畏疫情影響，原定照常舉辦跨年晚會，將在舞台周邊設置管制區，執行「實聯制」措施，限制人數上限為8萬人。不過，外界仍憂疫情感染，對於是否要取消跨年晚會，柯文哲30日晚間宣布，將會在31日對外宣布。

柯文哲30日晚間臨時在臉書宣布，我知道大家都很關心是否照辦跨年晚會，等到明天早上晨會確認各方訊息後，將會完整向大家報告。

不少網友留言支持停辦，「不要辦，希望取消」、「忍一時風平浪靜 退一步海闊天空」、「取消吧！防疫重要，不要因為一個晚上的歡樂，把台灣好不容易維持的狀況搞砸了」、「停辦 沒必要為了那10秒 壞了防疫人員的辛苦」。

由於跨年晚會會湧入大量人潮，恐形成另一道防疫破口，許多地方政府祭出防疫準則，要求戴口罩以及實聯制，而稍晚8點，基隆、台南、桃園宣布，跨年晚會取消民眾入場，改採線上轉播。

新冠肺炎病毒肆虐全球，甚至還出現英國變種病毒入侵台灣，中央流行指揮中心謹慎防範，加強邊境管控，元旦起禁止轉機、非本國籍禁入境，原來的商務泡泡，除了已經核准的之外，一律取消，政策會滾動檢討，目前檢討時間暫定一個月。

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