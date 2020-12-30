快訊／英國變種病毒入侵　總統府宣布：元旦升旗取消觀眾觀禮

記者陶本和／台北報導

為因應中央流行疫情指揮中心30日下午宣布首例英國變種病毒株之境外移入確診案例。總統府發言人張惇涵表示，元旦升旗取消民眾進場觀禮，也取消總統府參觀活動，總統蔡英文在當天上午8時30分會在府內發表新年談話。





▲元旦總統府升旗典禮取消民眾進場觀禮。（圖／翻攝自Facebook／總統府發言人）

根據總統府因應疫情的最新規劃，元旦升旗典禮流程雖然照常進行，但僅有政府官員暨受邀賓客現場觀禮，取消民眾進場觀禮，國人當天可透過總統府官網、總統府YouTube頻道、總統臉書、副總統臉書，及總統府發言人臉書觀看線上直播，一同以線上方式迎接新年到來。

至於原訂元旦當天上午9時至下午4時的總統府開放參觀活動，也在因應防疫考量下一併取消。

張惇涵表示，蔡英文元旦當天上午8時30分會在總統府內發表新年談話，感謝「台灣扶輪人元旦升旗典禮委員會」全心全力投入元旦升旗典禮的籌備主辦工作，對於相關活動調整造成各協力單位以及原欲參加相關活動的民眾的困擾，總統府致上誠摯歉意。

張惇涵表示，近日全國各地皆有慶祝新年之大型活動，總統府也提醒國人持續依照中央流行疫情指揮中心之指引，並配合各地方政府的活動防疫措施，落實「秋冬防疫專案」相關防疫工作。

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