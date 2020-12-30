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迎接2021元旦看這邊　參加總統府升旗遵守實聯制、周邊交管報你知

▲▼中華民國107年國慶大會,總統府升旗,憲兵。（圖／記者李毓康攝）

▲總統府升旗。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

2021年即將到來，雖然新冠肺炎疫情仍未趨緩，但總統府將照常舉辦「元旦升旗典禮」迎接新的一年。屆時，周邊道路將進行交通管制，出席升旗典禮的民眾也要配合相關防疫措施。

2021元旦升旗典禮提早開放民眾自4點30分進場，若要參加升旗典禮請務必遵守防疫措施，測量體溫、戴口罩、完成實聯制、過安檢。主辦單位提醒，民眾除飲水外全程不得脫下口罩，體溫超過攝氏37.5度將被拒絕入場；至於實聯制方面，民眾可透過手機或現場紙本填寫，但記得攜帶證件驗證。

▼2021年總統府元旦升旗典禮防疫規定。（圖／翻攝自總統府發言人臉書）

▲▼2021年總統府元旦升旗典禮交管、流程及防疫規定。（圖／翻攝自總統府發言人臉書）

另外，升旗典禮周邊道路將實施三階段交管，時間自109年12月30日10點至110年1月1日下午3點，用路人若經過以下路線，須特別注意：

●109年12月30日（三） 10:00 ~ 17:00，凱達格蘭大道、重慶南路及懷寧街實行車輛管制。
●109年12月31日（四） 21:00 ~ 110年1月1日（五） 04:30，總統府周邊區域，實施行人和車輛管制通行。
●110年1月1日（五） 04:00 ~ 08:00，總統府到景福門間實行車輛管制，視升旗典禮民眾離場狀況彈性調整時間。
●110年1月1日（五） 08:00 ~ 15:00，凱達格蘭大道、重慶南路及懷寧街實行車輛管制，視撤場進度彈性調整時間。

▼2021年總統府元旦升旗典禮交管、流程及防疫規定。（圖／翻攝自總統府發言人臉書）

▲▼2021年總統府元旦升旗典禮交管、流程及防疫規定。（圖／翻攝自總統府發言人臉書）

▲▼2021年總統府元旦升旗典禮交管、流程及防疫規定。（圖／翻攝自總統府發言人臉書）

升旗典禮當日活動自清晨5點至早上7點，有來自建中、北一女、高中聯校的隊伍表演，另外還有馬戲團、扶輪社、國防部三軍樂儀隊的精彩演出，歡迎民眾共同參與，一起迎接嶄新的一年。

表演開場由建中樂旗隊拉開序幕，接著依序是北一女樂儀旗隊、FOCA福爾摩沙馬戲團、高校聯合街舞、柏齡太鼓+扶輪社車隊等暖場表演；到了早上6時2分，國防部三軍樂儀隊進行25分鐘操演，升旗典禮則預計6時27分舉行。待典禮結束，尚有輔仁大學競技啦啦隊、醒吾科技大學嘻哈團體舞蹈表演、弘道國中管弦樂團演出。

▼2021年總統府元旦升旗典禮流程。（圖／翻攝自總統府發言人臉書）

▲▼2021年總統府元旦升旗典禮交管、流程及防疫規定。（圖／翻攝自總統府發言人臉書）

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