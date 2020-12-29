國防部年終片推「守護」紀念殉職將士　盼2021年勇敢向前挺進

記者蕭羽耘／台北報導

今年已屆尾聲，國防部發言人29日發布年終影片「守護」，旁白以溫柔堅定的聲線強調，越是艱難的時刻，國軍越是向前挺進，用行動詮釋守護的定義， 2021也將持續守護國家安全，並以此片紀念以身殉職的國軍將士。

「守護」影片描述，回顧2020年，對於許多人而言，是一個艱難的一年。我們都知道，訓練從來都不是簡單的事情但即使遭遇險灘與危難，我們仍將攜手挺進，堅持不懈永不放棄。

回顧影片提到，面對敵情威脅，我們知道只有充足準備，才能保障國家安全，我們永遠記得，中華民國安全的重任，就在我們肩膀上！我們心心念念，珍重守護這塊土地的每一個角落。每一天，我們都用行動詮釋守護的定義！

影片結尾期許，國軍官兵已經做好準備，不畏艱苦，不怕磨難，堅守崗位，用實力踐履保家衛國的承諾，挺立在捍衛國家安全的第一線，2021我們也將持續守護國家安全。

國防部說，「守護」主題與近日出版的「國防部發言人桌曆」風格一致，影片內容涵蓋陸軍戰車展現震撼火力、戰蒐直升機空中殲敵、磐石軍艦巡護海疆、陸戰隊蛙人駕駛突擊艇搶灘登陸，以及Ｆ-16捍衛領空，2分09秒，每一個片段都在深刻表達官兵用性命去拚搏的過程，在各項演訓中所展現出無所畏懼的勇氣。

國防部提到，這部紀錄國軍一整年的戰訓回顧，影片結尾除了向2020年告別，並惕勵三軍勇敢挺進2021年，繼續守護國人生活，守護民眾家園，守護國土安全，並以此片紀念以身殉職的國軍將士。

國防部指出，面對區域情勢的嚴峻，國軍必須建構堅實的戰力，戰備任務絕對不能夠有任何罅隙，在任何時刻，國軍都會以實際的行動，向前挺進，展現更堅強的士氣。「用盡生命的一切，守護青天白日家園」，就是最好的寫照。

▼ 國防部發言人發布年終片。（圖／翻攝自國防部發言人臉書）

