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快訊／侯友宜下令新北戒備　元旦3連休「風景區啟動人潮儀表板」

記者羅婉庭／新北報導

新冠疫情在2020肆虐全球，新北市政府至今已召開100場防疫會議，市長侯友宜30日於會議上表示，接下來三天連續假期，要視疫情啟動交通疏導應變計畫，民眾蜂擁到風景區時，要能立即且有效的管制人潮，疫情若持續惡化時，該限制就限制。

▲▼ 新北市長侯友宜參加新冠肺炎會議及市政會議。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市長侯友宜主持新冠防疫會議。（圖／記者呂佳賢攝）

侯友宜表示，今天市新北防疫第100場應變會議，這是每週三早上的正式會議，其實各區、各局處真正開過的會議絕對高達300次以上。今年對新北市、全國，甚至全球來說，最重要的就是疫情挑戰改變了人們的生活，讓生活惶恐不安，只有上下一條心面對，台灣全力備戰，讓疫情從第一時間開始，到年底還能守住防線，他當場感謝各局處的努力，以及市民全力配合，落實自我保護觀念，也保護別人，讓台灣在全球疫情下屹立不搖。

侯友宜強調，疫情不斷變化，新北市做好滾動式檢討，展現更強大的防範機制，從全球疫情可看出，歐美、日韓、巴西、俄羅斯等國疫情不斷上升，尤其英國變種病毒，傳播速度更快，再次引起全球恐慌，有的國家甚至開始鎖國，這都與台灣有密切關係，絕對不能掉以輕心。

針對近日疫情再度引發國人關注，侯友宜表示，前兩天英國航班返台，就有3名旅客確診，也在前兩週出現本土案例，加上境外移入每天都出現，所以今年冬季是疫情好發期，更要嚴謹面對。

至於轄內大型活動，新北前兩天已經要求各局處，戶外大型集會無法落實實名制都要縮小規模、停辦或延期，包括八里煙火、智能防災大會師活動、節能成果展停辦、元旦升旗的應變，這就是滾動式檢討，面對疫情快速應變。

侯友宜強調，接下來連續三天的假期，必須啟動交通疏導應變計畫，大家蜂擁而至到風景區時，戒備的心態要回到年初疫情嚴峻的時候，立即且有效的管制人潮，疫情若持續惡化時，該限制就限制。

對於侯友宜的指示，新北觀旅局長張其強也表示，因應明年元旦起的三天連假，為了避免各景點，尤其是一些熱門步道，因為人潮過多，造成防疫上的疑慮，觀旅局將從連續假期第一天，也就是元旦上午8點開始，重新啟動「人潮儀表板」，同步會在新北觀旅網網站，臉書新北旅客，和「我的新北市」，只要一有狀況，就會即時顯示

張其強說，雖然現階段以預警為主，例如，「目前停車場已滿，人潮儀表板會亮黃燈」、「目前景區人潮眾多，以紅燈提醒」，只要疫情有任何變化，將會採取強制措施，包括限制停車場停車數量、封閉停車場，以及禁止人車進入等，同步恢復包括各局處和各公所的聯繫群組，屆時包括漁港，公園，以及步道，或是老街等，都可以列入人潮儀表板的服務範圍，隨時向遊客提出預警。

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