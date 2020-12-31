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美軍艦今年第13次過台海　陸批炫耀武力：海空兵力全程監視

▲▼美國海軍表示，飛彈驅逐艦馬侃號與魏柏號31日航經台灣海。（圖／取自U.S. 7th Fleet官方網站）

▲美國海軍表示，飛彈驅逐艦馬侃號與魏柏號31日航經台灣海。（圖／取自U.S. 7th Fleet官方網站）

記者陳政錄／綜合報導

美國海軍第七艦隊今晨公布，兩艘飛彈驅逐艦麥肯號、柯蒂斯·威爾伯號通過台灣海峽，隨後我國防部證實。對此，大陸國防部發言人吳謙表示，美艦行徑是炫耀武力，挑釁攪局，對台獨勢力傳遞錯誤信號，強調「解放軍組織海空兵力全程對美艦進行跟踪監視。」

吳謙指出，美軍驅逐艦以雙艦編隊方式，繼18日後再次穿航台灣海峽，炫耀武力，挑釁攪局。他說，美艦行徑對台獨勢力傳遞錯誤信號，嚴重危害台海地區和平穩定，我們（陸方）對此表示堅決反對。

▲大陸國防部發言人吳謙（資料照／CFP）

▲大陸國防部發言人吳謙（資料照／CFP）

吳謙說，大陸人民解放軍時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美國海軍第七艦隊今晨證實，伯克級神盾飛彈驅逐艦麥肯號（USS John S. McCain DDG-56）與柯蒂斯·威爾伯號（USS CurtisWilbur DDG-54）於今日通過台灣海峽。新聞稿中強調，軍艦通過台海，證明了美國對自由開放的印太地區承諾，美國海軍也將會繼續於國際法允許的範圍內飛行與航行。

國防部上午證實，美軍驅逐艦2艘於本日上午，由南海航經台灣海峽後，續向北航行。期間內，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域艦、機相關動態與應處，狀況正常。

公開資訊顯示，這是美國軍艦今年第13度，航經台灣海峽。

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