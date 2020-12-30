社會局建議5寶爸別再生！大女兒遭幼兒園退讀...無法準時送上學

記者白珈陽／台中報導

台中「五寶爸」江姓男子於平安夜在臉書社團求售嬰兒推車籌大女兒醫藥費，引發社會關注，原有網友質疑是詐騙行為，經社會局證實確有列入個案，善心人士紛紛贈與物資支援江家。然而有社工指出，今年暑假曾為江家6歲的大女兒找到西屯區一家幼兒園就讀，但僅讀1個月就遭幼兒園退學，理由竟是江男夫妻「早上爬不起來」，無法準時送孩子上學。

▲有社工指出，曾為江家大女兒找到幼稚園就讀，卻因江男夫妻早上爬不起來，女兒錯失上學機會。（圖／記者白珈陽攝）

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據了解，社會局介入此案後，找到一間公幼名額，讓江家的大女兒能夠試讀，後來卻因爸媽早上起不來，孩子錯失上學機會。對此，江男解釋，由於當時他工作出門時間在清晨6、7點，孩子上學時間是9點左右，而妻子要照顧家中其他4名幼子，無法親自送孩子，只能委請友人幫忙接送，但朋友是上大夜班的，常常下班後睡過頭，才會無法準時，又因朋友只是義務幫忙，他也不好意思多做要求。

▲江男表示，當初女兒是托友人接送，不好意思多做要求。（圖／記者鄧木卿翻攝）

家防中心侯淑茹表示，由於善心人士幫忙，江男已於前日開始工作，外界也有眾多資源湧入，呼籲民眾暫緩捐贈。目前社工每個月會突襲訪視江家2次，確認5名幼子生活狀況無虞；社會局希望江姓夫婦能給孩子好的照顧環境，有建議不要再生，但必須尊重他決定。

目前在網友協助下，江男已找到2份工作，其一是在大肚一間五金廢料行，時間從早上8時至下午5時，其二是東區一間汽車美容店，晚間7時至凌晨2時，2份工資加起來約有6萬元。江男說，他感謝社會各界的協助，將會好好工作，全力養家。

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