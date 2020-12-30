英國變種病毒侵台　前民進黨主席首發聲：我不跨年我安全

▲卓榮泰。（資料照／ETtoday直播）



記者蔡文鈴／台北報導

新冠肺炎疫情仍未趨緩，又爆出英國變種病毒，國內也出現首宗遭變種病毒感染的少年（案792），中央流行疫情指揮中心嚴陣以待，面對即將到來的跨年活動，各界擔憂恐爆發群聚感染。對此，前民進黨主席卓榮泰透過臉書呼籲，台灣正面臨變種病毒、霸王寒流的入侵，大家還是要謹慎防疫，「我不跨年我安全」。

卓榮泰指出，新冠病毒變種入侵，霸王寒流籠罩全台！外國人即將限制入境，英國航班已經取消，而各地有數萬人狂歡參加跨年晚會，同時卻有數萬醫護人員在顫抖，「是考驗防疫還是集體冒險？」並向喊話「我不跨年我安全！」

疫情指揮中心指揮官陳時中30日公布病毒比對結果，案792少年被證實感染英國變種病毒，就是台灣第一起案例，少年目前在院治療，有相關輕微症狀並不嚴重。

據瞭解，台籍少年在當天登機前，體溫為36.6度，不料在飛機上出現發燒症狀，抵台後更在篩檢站測出39度高溫，隨即被防疫人員送到醫院進行隔離治療，檢驗後28日確診。

針對這次的變種病毒，指揮中心指出，變種病毒的特點在於會有S基因缺失，每當發現一名確診病例，指揮中心都會請實驗室進一步了解，哪些基因為陽性。

雙北跨年活動備受外界矚目，台北市長柯文哲30日表示，還是朝辦的方向準備，但得看24小時內的變化；面對這次英國變種病毒，「被攔下來應該還好」，但如果出現好幾例社區感染的話還是要停。

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