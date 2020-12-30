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首例英國變異病毒入侵！　陳時中：不影響跨年活動

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今證實英國返台發燒者是感染英國變異新冠病毒，但指揮官陳時中表示，目前暫時不影響之後的跨年活動，但一樣照之前公布的規則一樣，居家檢疫、隔離和自主健康管理的人不能參加。

▲▼10月7日指揮中心記者會,陳時中,陳宗彥,莊人祥,張上淳。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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為因應英國變異病毒入侵台灣，陳時中今宣布後天元旦起，禁止外籍人士入境，也禁止轉機，所有的商務泡泡也暫停，為期1個月，會持續做滾動式檢討。被問及台灣這次做法是否和日本鎖國一樣，陳時中也坦言「跟日本差不多。」

而針對明天的跨年活動，陳時中說，之前就已經公佈過相關防疫規定，不能參加的人一樣不能參與，如果違規會重罰。他也再次強調，主辦單位提出計畫就可以辦，如果沒把握做好就不要辦。

另外，陳時中也不斷提醒，參加跨年活動一定要戴口罩，雖然台灣目前沒有明顯的社區感染，也沒有不明感染源的社區感染，但一樣要提高警覺。

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