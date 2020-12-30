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快訊／北市跨年照常舉辦！柯文哲：英國變種病毒「有被攔下來還好」

記者袁茵／台北報導

台灣30日出現首起英國變種病毒案例，針對台北市政府跨年晚會要不要停辦？台北市長柯文哲下午表示，還是朝辦的方向準備，但得看24小時內的變化，這次英國變種病毒「有被攔下來應該還好」。

▲▼柯文哲出席「廣慈博愛園區整體開發計畫公共住宅第C標統包工程」上樑祈福典禮。（圖／記者袁茵攝）

▲柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

柯文哲30日下午出席「走靜貓空」-2021台北觀光起跑活動，但同時也傳出指揮中心宣布英返台班機有英國變種病毒入台的首例，柯文哲說，北市跨年仍朝要辦的方向準備，會看看24小時內有無變化，所謂新常態就是要跟疫情共存，他知道一般民眾不會習慣，但像他這種急重症醫生，很習慣這種生活，除非全球疫苗普遍施打，不然這次就是要跟疫情共存，且預估這種生活還得過半年。

柯文哲提到，這次有英國變種病毒傳入，這案有被攔下來應該還好，衛福部大概要開始比較嚴格封鎖，比較建議鎖國狀態，他個人是贊成的，因為大概撐半年就能過去了，所以與其讓病毒入侵，不如採比較嚴格的管制。

中央防疫升級，北市跨年規模是不是會因此再縮小？柯文哲回應，距離跨年還有24小時，會看看中央給的情報再做判斷，再開會來調整政策。

至於北市跨年晚會目前限制8萬人入場，是否因應最新疫情再下修進場人數？台北市副市長黃珊珊回應，比對出英國變種病毒案例，是今天最新的消息，晚上應該會遇到衛福部長陳時中，會再跟對方討論，現在衛生局正在跟中央協調中。她再次強調，北市並不瞭解所有疫情狀況，所以要跟中央確認指示，不過目前還沒接到任何大型活動防疫要調整的相關指示，畢竟疫情還沒有進入到社區，所以暫時沒有要調整，市府會密切注意今天與明天狀況。

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