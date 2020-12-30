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疫情+寒流攪局　竹市府：元旦升旗規模縮小、塗鴉市集停辦

▲疫情+寒流攪局　竹市府：元旦升旗規模縮小、塗鴉市集停辦。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲2020元旦升旗時，有幻象衝場炒熱氣氛。（資料圖／新竹市府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

因應防疫需求及此波寒流來襲，新竹市政府今(30)日宣布縮小2021年元旦升旗典禮活動規模，塗鴉活動也取消，歡迎市民朋友透過市長林智堅臉書直播線上參與升旗典禮，而如當日現場有民眾仍到場觀禮，將實施量體溫、實名制並全程配戴口罩，且不飲食等防疫措施。

市府表示，依據中央流行疫情指揮中心12月22日發布，因應大型活動加強集會防疫措施，並評估跨年夜到元旦清晨低溫，市府以市民健康與防疫需求為優先考量，縮小規模的方式舉行2021年元旦升旗典禮，由林智堅市長率領市府主管、校長等人參與，典禮簡單隆重。

▲疫情+寒流攪局　竹市府：元旦升旗規模縮小、塗鴉市集停辦。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲2019年12月30日在市府前舉行封街塗鴉，蔡英文總統也到場參加。

社會處李季縈處長表示，2021元旦升旗典禮，建議市民朋友可以透過市長臉書直播方式，線上參與升旗典禮活動，而現場典禮縮小規模舉辦，但仍會安排防疫動線，當天進入會場民眾需配合量體溫、實名制及全程戴口罩。

社會處表示，原先有透過網路報名元旦升旗典禮塗鴉活動的民眾，兌換紀念品請於1月4日起至1月29日止，前往新竹市衛生社福大樓4樓(新竹市中央路241號)社會處社會行政科領取，洽詢電話：03-5351501楊先生。

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