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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／總統府元旦升旗預演　搶先看北一女、三軍樂儀隊彩排

記者蘇晏男／台北報導

儘管受到新冠肺炎影響，但總統府依循中央流行疫情指揮中心防疫措施，照常舉辦2021年元旦升旗典禮。今（30）日在總統府前廣場進行活動彩排，包括北一女樂儀旗隊、建中樂旗隊以及三軍樂儀隊帶來精采演出。《ETtoday新聞雲》全程直播。

根據彩排規劃，中午12時至下午1時為北一女樂儀隊；下午1時至1時半為三軍樂儀隊；下午1時半至2時半，則為建中樂旗隊採排。

▲圖為國慶前的三軍樂儀隊預演。（圖／記者林敬旻攝）

▲圖為國慶前的三軍樂儀隊預演。（圖／記者林敬旻攝）

至於元旦當天的行程，總統府表示，正式活動自清晨5時開始至早上7時止，由建中樂旗隊拉開序幕，接著依序是北一女樂儀旗隊、FOCA福爾摩沙馬戲團、高校聯合街舞、柏齡太鼓+扶輪社車隊等暖場表演。

到了早上6時2分，國防部三軍樂儀隊進行25分鐘操演，升旗典禮則預計6時27分舉行。待典禮結束，尚有輔仁大學競技啦啦隊、醒吾科技大學嘻哈團體舞蹈表演、弘道國中管弦樂團演出，歡迎民眾共同參與，一起迎接嶄新的一年。

另外，升旗典禮交通管制將分成3階段：第一階段為人車管制範圍，時間至2019年12月31日晚間9時至元旦清晨4時半；第二階段為車輛管制，時間自元旦清晨4時自上午8時，範圍包括衡陽路、襄陽路與常德街以南（不含道路）、中山南路以西（不含道路）、愛國西路以北（不含道路）、博愛路以東（不含道路）。

第三階段，則是升旗典禮當天上午8時自下午3時的車輛管制，範圍是公園路以西（不含道路）的凱達格蘭大道、寶慶路以南（不含道路）的重慶南路及懷寧街、貴陽街一段以北（不含道路）的重慶南路及懷寧街。

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