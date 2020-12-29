元旦連假花東訂房超過9成！蘇花首日南下、尾日北上車流最高

▲公路總局針對元旦連假，蘇花路廊交通流量預測。（圖／公路總局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

元旦連續假期即將到來，花東地區為國內旅遊熱門景點，受到安心遊補助2.0方案連帶刺激，目前花東地區訂房率已達90%以上。

公路總局第四區養護工程處表示蘇花路廊預估湧現大量旅遊車潮，前1日及第1日以南下旅遊車流為主，首日1月1日預估南下車流高峰約12000輛次／日，連假最後1日的1月3日以北返車流為主，預估出現北上車流最大量約10000輛次／日。

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公路總局第四區養護工程處為提高行車效率，除時段性車種管制，亦將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等措施，期能縮短車流壅塞時段。

另為鼓勵用路人多加利用大眾運輸並增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，本次連假規劃於蘇澳地區、花蓮和平地區及花蓮崇德地區尖峰時段實施大客車優先通行措施，除配合國道客運票價優惠措施外，北花線國道客運亦延續中秋國慶連假實施來回票400元優惠，並為了節省搭車民眾候車時間，北花線不同客運業者（首都客運、台北客運及統聯客運）之回程票根均可使用，並結合國道客運及宜花在地租賃車業者，持國道客運票根可享租車優惠，再持租車憑證正本及公路客運去程與回程票證（不限同一公司），可於回程時至公路客運業者請領票價優惠。

公路總局第四區養護工程處表示，蘇花路廊尖峰時段交通量已超過道路可服務容量，籲請欲往花東旅遊之民眾，多利用非尖峰時段，避開車潮，南下部分可利用連假第3日，北上則可利用連假第1、2日，或多搭乘大眾運輸服務，省時又便利。

用路人可多利用公路總局「幸福公路」App，用路人可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報。

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