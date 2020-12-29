　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

元旦連假花東訂房超過9成！蘇花首日南下、尾日北上車流最高

▲公路總局針對元旦連假，蘇花路廊交通流量預測。（圖／公路總局提供）

公路總局針對元旦連假，蘇花路廊交通流量預測。（圖／公路總局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

元旦連續假期即將到來，花東地區為國內旅遊熱門景點，受到安心遊補助2.0方案連帶刺激，目前花東地區訂房率已達90%以上。

公路總局第四區養護工程處表示蘇花路廊預估湧現大量旅遊車潮，前1日及第1日以南下旅遊車流為主，首日1月1日預估南下車流高峰約12000輛次／日，連假最後1日的1月3日以北返車流為主，預估出現北上車流最大量約10000輛次／日。 

[廣告]請繼續往下閱讀...

公路總局第四區養護工程處為提高行車效率，除時段性車種管制，亦將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等措施，期能縮短車流壅塞時段。

另為鼓勵用路人多加利用大眾運輸並增加蘇花路廊大眾運輸服務競爭力，本次連假規劃於蘇澳地區、花蓮和平地區及花蓮崇德地區尖峰時段實施大客車優先通行措施，除配合國道客運票價優惠措施外，北花線國道客運亦延續中秋國慶連假實施來回票400元優惠，並為了節省搭車民眾候車時間，北花線不同客運業者（首都客運、台北客運及統聯客運）之回程票根均可使用，並結合國道客運及宜花在地租賃車業者，持國道客運票根可享租車優惠，再持租車憑證正本及公路客運去程與回程票證（不限同一公司），可於回程時至公路客運業者請領票價優惠。 

公路總局第四區養護工程處表示，蘇花路廊尖峰時段交通量已超過道路可服務容量，籲請欲往花東旅遊之民眾，多利用非尖峰時段，避開車潮，南下部分可利用連假第3日，北上則可利用連假第1、2日，或多搭乘大眾運輸服務，省時又便利。 

用路人可多利用公路總局「幸福公路」App，用路人可透過行動裝置接收最新省道即時路況及語音播報。

►他奶奶的美麗小秘訣
 

ET快訊
人夫偷吃助理「金援買房」啪10次　正宮生5寶心碎
快訊／網紅「亞歷媽」確診新冠肺炎！和老公都中鏢
好市多「神級甜品」重磅回歸！1.6kg驚呆　網傻：超划算
五寶爸賣推車籌醫藥費　專家嘆貧困家庭「生小孩當抽獎」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「獨角獸女孩」創作不懈　畫出千張思念辦畫展！連廁所牆面也不放過

兩岸11年來首度不飛春節加班機　台商曝2大麻煩「不回台過年了」

元旦連假花東訂房超過9成！蘇花首日南下、尾日北上車流最高

好市多「邪惡甜品」重磅回歸！1.6kg巨無霸驚呆　網傻：超划算

唐鳳揭秘夢中學習法！「睡到自然醒」是關鍵　睡前看書掌握1訣竅

海纜觀測系統建好了！東部地震預警時間快10秒↑　海嘯快30分鐘

台大女面試太誠實！敗給「考官1陷阱題」慘被出局　過來人曝正解

五寶爸賣推車籌醫藥費！專家嘆貧困家庭「生小孩當抽獎」：難翻身

獨／北捷乘客直擊ABC拉下口罩狂聊天...站務人員回應讓他傻眼

玩交換爛禮物「開箱以為是空氣」　細看傻眼：是陰毛

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

東北風略增強「北台有短暫雨」　跨年寒流到24小時內下降15度

再添變種新冠病毒確診達8人！　日本鎖國首日入境航班一片慘綠

小嫻夜市擺攤「金剛也加入賣食物」　民眾到恆春捧場...她大方合照

華航全機127人入境！1發燒送醫　有疑似症狀4人經採檢屬「輕症」

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

「獨角獸女孩」創作不懈　畫出千張思念辦畫展！連廁所牆面也不放過

兩岸11年來首度不飛春節加班機　台商曝2大麻煩「不回台過年了」

元旦連假花東訂房超過9成！蘇花首日南下、尾日北上車流最高

好市多「邪惡甜品」重磅回歸！1.6kg巨無霸驚呆　網傻：超划算

唐鳳揭秘夢中學習法！「睡到自然醒」是關鍵　睡前看書掌握1訣竅

海纜觀測系統建好了！東部地震預警時間快10秒↑　海嘯快30分鐘

台大女面試太誠實！敗給「考官1陷阱題」慘被出局　過來人曝正解

五寶爸賣推車籌醫藥費！專家嘆貧困家庭「生小孩當抽獎」：難翻身

獨／北捷乘客直擊ABC拉下口罩狂聊天...站務人員回應讓他傻眼

玩交換爛禮物「開箱以為是空氣」　細看傻眼：是陰毛

告五人遙望小巨蛋許願破蛋！　神秘嘉賓驚喜現身...「安全感爆棚」

秒回女生訊息＝沒事做、你太閒！他揭2行為「吸引力狂掉」男生慘了

國銀理專盜領罰金累計7200萬　玉山銀連吞兩次罰單

女友太愛哭！沒陪看韓劇「鬧分手」　網歪樓：你長得像洋蔥？

「獨角獸女孩」創作不懈　畫出千張思念辦畫展！連廁所牆面也不放過

北市跨年設8萬人上限　許淑華疑「3大防疫破口」應改線上直播

快訊／黎智英辭任壹傳媒董事會主席

央行找八大公股銀行喝咖啡　出手管控工業區土地交易

陸《央視》跨年節目曝光　歐陽娜娜、張韶涵再登台

高市籌組第六隊　吳志揚鼓勵採取商業合夥機制

印度女星被性侵2小時　 一群男子強行上車挾持

生活熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

五寶爸5年前就上過新聞　好心人澄清：不是他們願意的

逾20萬月薪不夠用？　機師向女友借錢還睡她美甲師

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

9年沒愛愛老公外遇　網譙爆人妻：妳還有臉？

上6節課就夠！他推「9點半上課」：廢課升旗都砍掉

實況正妹一週4次　秀體力管理獲讚

疫情升級　101首度取消跨年派對

機師換坐牢照！哀嘆成過街老鼠

冷空氣江到！20秒片看冰封台灣　鄭明典：典型寒潮爆發

更多熱門

相關新聞

元旦捐熱血展愛心　香和守望相助隊部：讓愛延伸

元旦捐熱血展愛心　香和守望相助隊部：讓愛延伸

還在想新年第一天元旦要做什麼活動最有意義嗎？在全球疫情蔓延、全台大缺血的今天，宜蘭冬山鄉香和守望相助隊長戴定國號召，並結合隊員的冬山鄉民代表李蕣利及單位，在元旦當天於守望相助隊部舉辦捐血活動，讓愛延伸，讓新的一年充滿希望、新年更有意義！

總統府元旦升旗典禮凱道交管、防疫規定一次看

總統府元旦升旗典禮凱道交管、防疫規定一次看

限時1天！量販「慶元旦」優惠一次看

限時1天！量販「慶元旦」優惠一次看

國民黨元旦健走延期　陳學聖開砲了

國民黨元旦健走延期　陳學聖開砲了

取締車輛噪音聲音照相元旦上路

取締車輛噪音聲音照相元旦上路

關鍵字：

元旦連假花東訂房率蘇花車流車種管制大眾運輸優惠

讀者迴響

熱門新聞

聽音樂被吐槽「沒用AirPods」！內行笑了

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

好市多「神物」又上架！她狂掃88盒...網怒了

峮峮哭了！5年約定「希望可以更勇敢」　KID心疼

台中「五寶爸」用善款改車買哀鳳？妻反駁

男大生走進教室潑酸！3女同學「慘叫冒煙、眼睛融了」

台中男要娶女友！聽岳母開2條件崩潰

五寶爸5年前就上過新聞　好心人澄清：不是他們願意的

逾20萬月薪不夠用？　機師向女友借錢還睡她美甲師

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

五寶爸生活貧　社會局曝鼻酸原因

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

台籍「已婚機師」落地就約砲　劈腿10多女

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

更多

最夯影音

更多
梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人

梁靜茹《勇氣》《暖暖》演唱會必聽！　「愛真的需要勇氣..」全場合唱超感人
真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

真有聖誕老人？孩嗆爆：是爸媽啦 最愛禮物「Switch、鬼滅」全上榜

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

梁靜茹：我應該有資格談論愛情吧　20週年小巨蛋開唱..全場為她加油 ❤

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

鄧紫棋收男友「百萬大禮」　鼓掌轉圈圈哭了：最驚喜的禮物！

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

KID「時空訊息」告白5年後的老婆 峮峮許願哭了：希望可以更勇敢...

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面