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陸《央視》跨年節目曝光　歐陽娜娜、張韶涵再登台

▲▼央視跨年、元旦新年系列節目，廣邀港澳台藝人參加。（圖／取自央視）

▲歐陽娜娜將於大陸官媒《央視》跨年盛宴節目，以器樂彈奏《春天的故事》。（圖／取自央視）

記者陳政錄／綜合報導

大陸官媒《央視》先前在「十一國慶特別節目」，邀請台灣藝人登台引發討論後，最新曝光以「粵港澳大灣區」為主軸的2021跨年盛宴系列節目中，也出現多名台灣藝人身影，包括歐陽娜娜、張韶涵等熟面孔，以及歌手楊宗緯、吳克群、陶喆和魔術師簡綸廷、藝人王大陸等。

「央視文藝」公眾號和大陸官方媒體，今天陸續曝光央視《啟航2021——中央廣播電視總台跨年盛典》、《2021新年音樂會——揚帆遠航大灣區》系列新年節目內容，強調邀請「眾多港澳台藝人與內地藝人一起演出。」

▲▼藝人張韶涵錄製央視新年節目畫面。（圖／取自百家號／鯉娛婆）

▲藝人張韶涵錄製央視新年節目畫面。（圖／取自百家號／鯉娛婆）

根據已曝光名單，12月31日晚的唱響跨年之夜，有多個大陸藝人與港澳台藝人合作環節，包括胡杏兒與黃夢瑩、祝緒丹共同唱響《我和2035有個約》；簡綸廷魔術表演；李云迪與歐陽娜娜以器樂彈奏訴說《春天的故事》；王祖藍、王耀慶、關曉彤與麥嘉欣攜手高歌《我和我的祖國》等。

元旦當天的新年音樂會上，央視報導稱，屆時，交響與合唱《我的祖國》在浩蕩氣勢中拉開本次音樂會的序幕，十多位港澳台藝人與內地藝人一起演出，鐘鎮濤、夏利奧、楊宗緯、張也攜手共高歌，傳達炙熱愛國情。

▲▼央視跨年、元旦新年系列節目，廣邀港澳台藝人參加。（圖／取自央視）

▲央視曝光跨年節目含有台灣藝人的演出名單。（圖／取自央視）

在《港版國安法》於今年生效的背景下，央視新年音樂會特別強調，要彰顯港澳回歸後「港澳同胞與祖國同舟共濟的真情」，包括周筆暢、容祖兒與夏利奧合唱《共同家園》，惠英紅、杜德偉、鄭希怡與劉愷威帶來《堅信愛會贏》，陳小春與尹正帶來《友情歲月》等。

值得注意的是，在新冠肺炎疫情期間，《央視》跨年系列節目以及後續的除夕春晚，均敲定不直播，採分批錄製，因此張韶涵、王大陸等台灣藝人的演出畫面也陸續曝光，另在宣傳海報中，還有吳克群，以及擁有台、美籍的陶喆均將在今年的央視跨年、元旦新年系列節目中亮相。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼央視跨年、元旦新年系列節目，廣邀港澳台藝人參加，部分主視覺和演出名單曝光。（圖／取自央視）

▲▼央視跨年、元旦新年系列節目，廣邀港澳台藝人參加。（圖／取自央視）

▲▼央視跨年、元旦新年系列節目，廣邀港澳台藝人參加。（圖／取自央視）

▲▼央視跨年、元旦新年系列節目，廣邀港澳台藝人參加。（圖／取自央視）

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