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獨／竹科老司機哀號聲四起！「極樂竹北」爆歇業潮　驚人內幕曝

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▲獨／極樂竹北「美學會館」爆歇業潮　老司機曝光驚人內幕。（圖／記者陳凱力攝）
▲竹北地區多家養生館無預警歇業，造成老司機們討論。（圖／記者陳凱力攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

近日在老司機圈都在討論「竹北地區養生會館怎麼一間一間關了？」據老司機們表示，光明六路、博愛街…整個竹北東區就是這些「養生館」的大本營，一條街上好幾間，不管學校、安親班，甚至竹北警分局不遠處，高掛「養生館」的招牌，其實大家都心知肚明「那些是什麼店」。

老司機說，竹北地區因為有工程師的關係，工程師工作壓力大、加班時間長，紓壓的需求相對高一點，所以「養生會館」在竹北也相對的多，全盛時期竹北地區約有3、40家，因為工程師要求多，會館競爭也大，不只要求裝潢，對小姐的要求也多，有的工程師還會自備「道具」，例如絲襪、皮鞭去助興，受到工程師高收入影響，一般養生館的行情大約在90分鐘1500左右，竹北則都要2000、2100才行。

▲獨／極樂竹北「美學會館」爆歇業潮　老司機曝光驚人內幕。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼這些掛牌的養生館，都離學校、安親班、補習班、警局不遠，甚至有的直接開在學校後門。

▲獨／極樂竹北「美學會館」爆歇業潮　老司機曝光驚人內幕。（圖／記者陳凱力攝）

只是老司機們最近有點不開心，因為竹北地區一連6、7間養生館關門了！老司機阿豪（化名）說，以前竹北警局也查得兇，但是養生館卻還是一家一家開，直到9月開始，因為一起逃逸外勞案，讓新竹縣新上任的警察局長大發雷霆，要求「重處理」，竹北地區的養生會館才一家一家被打趴。

阿豪說，9月間桃園市調站在追查一起逃逸外勞案時，查到竹北養生會館，桃園調查員向檢方申請搜索票，在竹北地盤直接上門抓人，這一抓不只抓到逃逸外勞賣淫，也連竹北分局的臉都一起抓了，當時新上任的新竹縣警局吳敬田局長大發雷霆，痛罵「別人都知道的店，你們不知道？工程師和網友都知道去XX論壇看，員警不知道？桃園抓得到的，我們自己抓不到？」，更懷疑是不是有「內賊」包庇，一聲令下，除了重點查緝養生館，也要求局內清查「有沒有員警涉案」。

一名員警私下表示，懷疑有沒有同仁介入也算合理，畢竟，外界一直以來都在傳，內部清查也好，自己調查，害群之馬清一清，總比別人來打臉好，只是，雖然有聽說內部調查一事，但是目前並未聽到有哪位同仁涉案。

▲獨／極樂竹北「美學會館」爆歇業潮　老司機曝光驚人內幕。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼縣政府、縣警局、竹北分局附近也有掛牌養生館。

▲獨／極樂竹北「美學會館」爆歇業潮　老司機曝光驚人內幕。（圖／記者陳凱力攝）

老司機阿祥（化名）說，這些養生館就開在竹北熱鬧的東區，與幾千萬的高級住宅做鄰居，可能旁邊就是學校、安親班，甚至派出所、縣警局幾百公尺外也有，縣府、縣警局每次都說要查，雷聲大雨點小，反正就違反社維法而已，罰一罰錢就沒事了，但自從逃逸外勞案開始，縣警局就開始「殺很大」，原本一週臨檢1、2次，現在一天3、4次起跳，多的還有7、8次，隨時想到就來，工程師都怕啊，罰錢事小，幾千元而已，但是社維法的單子會寄到家裡，有妻小的會鬧家庭革命的，工程師根本不敢再去，業者頂不住，只好一間一間關了。

阿祥說，養生館的客群大概就幾種，工程師、老竹北人，另外也蠻多中風的人，有些人因為工作壓力大，而有些人是因為生理需求，偏偏對象難找，因此才想說花個1、2000滿足一下，但是自己身為老司機一員，也覺得這類型的「護膚館」、「養生美學館」開在校園、警局旁邊是有點誇張。

縣警局說，竹北地區原本登記在冊的養生館大約有44間，10月開始大規模臨檢後又抓到一些原本沒有營登但執業的黑戶，因此11月反而登記在冊增加到47間，這數字並未包括目前拆招牌歇業的業者，因為警局不會因為業者單方說歇業就畫掉名單，會每隔一陣子去清查，確認招牌拆了、裝潢全拆了、內部格局也拆了，確認不會有由正轉暗後，才會將名單剔除，因此若光從數字看，其實會不準，但實際上近期的大清，其實成效是不錯的。

▲獨／極樂竹北「美學會館」爆歇業潮　老司機曝光驚人內幕。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼警方說，光是歇業、拆招牌還無法剔除列管，會繼續清查一段時間，確認無法繼續營業，才能真的除名。

▲獨／極樂竹北「美學會館」爆歇業潮　老司機曝光驚人內幕。（圖／記者陳凱力攝）

竹北分局副分局長劉旭陽表示，警方一直都很重視竹北的美學會館、養生館問題，並非外界傳言說哪位局長上任才要動起來，只是竹北地區20萬人口，只配置200位警力，人力真的有限，最近的密集臨檢、查緝，可說是傾盡洪荒之力在掃黃，過去局內也經常主動調查員警風紀問題，只要有檢舉，分局都會徹查，與局長有沒有生氣也沒關係，但局內同仁普遍年輕、資歷不深，加上職務調動頻繁，若真要涉案不容易、也沒能力，目前局內調查並未查出有「自己人涉案」。

▲獨／極樂竹北「美學會館」爆歇業潮　老司機曝光驚人內幕。（圖／讀者提供）

▲▼老司機說，網站、FB、LINE群、微信還有某知名論壇，都可以找到這些店家，加入群組就有名冊可以看。（圖／翻攝臉書、讀者提供）

▲獨／極樂竹北「美學會館」爆歇業潮　老司機曝光驚人內幕。（圖／讀者提供）

▲獨／極樂竹北「美學會館」爆歇業潮　老司機曝光驚人內幕。（圖／讀者提供）

▲獨／極樂竹北「美學會館」爆歇業潮　老司機曝光驚人內幕。（圖／讀者提供）

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