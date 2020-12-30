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快訊／地方自治條例反萊豬　蘇貞昌首表態：「全國同步法律統一」

▲▼警消社會住宅統包工程開工動土典禮12/30於保二總隊基地舉辦，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、新北長侯友宜、內政部部長徐國勇、內政部次長花敬群應邀與會共同動土祝禱。（圖／記者湯興漢攝）

▲蘇貞昌出席警消社會住宅統包工程開工動土典禮。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

含萊克多巴胺美豬將在元旦開放進口，但目前中央與各地方政府仍不同調。面對中央法規與地方自治的衝突，甚至有地方政府揚言要提釋憲，行政院長蘇貞昌30日表示，「食安絕對要全國同步、法律要統一」，蘇貞昌此言也等於提前宣告行政院並不會同意地方縣市自行通過的萊豬自治條例。

蘇貞昌30日上午出席中和區警消社會住宅祈福動土典禮，針對地方自治條例與中央法規牴觸，他強調，「食安絕對要全國同步、法律要統一」，政府絕對會嚴格管理。

蘇貞昌說，各縣市政府因為議會通過不同的自治條例，內容不同、作業不同、要求也不同，難免會亂，所以政府會依法行使主管機關的職權，「到時候會給國人同胞公布，大家同步，才不會亂了套」。

另外，蘇貞昌也預告，過年後會特別到海關去看逐批檢查，「請大家放心，一定會幫國人把關好」。

至於萊豬標章出現網路上可以購買一事，蘇貞昌表示，標示是根據食安法，大家都必須要標示你的產品是什麼，「所以這個標示可以自己寫、可以自己下載、可以用衛福部幫你準備好的標示，都有效，但不能不標示，不標示就會受罰」。

蘇貞昌指出，標章是農委會為了推銷本國的好食材，特別精緻地經過審查，「如果現場看，它還是有立體的、凸顯的、金色的」，所以各位可以看出，那是為了推銷產品，所以兩種都有效，但不能不標示。

蘇貞昌強調，雖然進口廠商說不會進口萊豬，也會就進口肉產品都標示不含萊克多巴胺，「但政府還是會逐批檢查、嚴格把關、標示清楚，讓所有的國人同胞一目瞭然，並且從海關、到廚房、到餐桌都幫你管好，請大家放」。

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