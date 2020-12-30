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台灣豬標章核發後之亂　陳吉仲：會每一家「再重新確認豬肉來源」

▲▼ 「台灣豬標章」４款式、４防偽！11月起開放申請 。（圖／記者崔至雲攝）

▲陳吉仲表示，絕對會全面每一家再全新確認使用的豬肉來源，百分百使用國產豬。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

為讓國人清楚知道所有餐飲業者是用國產豬，農委會特別推出「台灣豬標章」，但要拿到此標章，必須經過審查，不過，日前卻發現蝦皮買得到標章外，外界仍質疑農委會的標章，和衛福部的標示差別等一籮筐問題，農委會主委陳吉仲今（30日）表示，核發的會再重新確認。

陳吉仲今出席「台灣農產嘉年華網購活動」茶會暨記者會，會前媒體關心台灣豬標章網路買得到，陳吉仲說，標章要經過申請，標章是經過經濟部相關標章審查制度，所以在某電商平台上架販賣，第一時間報警處理後也自行下架，台灣豬標章不能自行在網路上販賣。但其餘配合衛福部銷售部分，是可以整個清楚標示，也就是能由所有豬肉跟豬肉加工製品業者，跟餐飲業者自行選擇各式各樣方式來標示。

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至於未來到底要怎麼稽查？陳吉仲說，農委會所有1.1萬多家申請台灣豬標章的業者，「絕對會全面每一家再重新確認使用的豬肉來源，百分百使用（國產豬）」。陳吉仲更說，「非常有把握」，因為業者都有填寫相關數據，其餘會配合衛福部在1月以後，豬肉跟做豬肉製品後的標示，各部會會全力執行到位。

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