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掛台豬賣西豬？　鬍鬚張堅稱「絕不用萊豬」：申請時已告知農委會

▲▼ 擁「台灣豬標章」卻賣「西班牙紅麴肉」 鬍鬚張：撤下標章 。（圖／東森新聞）

▲ 紅麴燒肉便當是使用西班牙豬肉。（圖／東森新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

知名滷肉飯店「鬍鬚張」貼台灣豬標章，販售的紅麴燒肉便當則是使用西班牙豬肉，引發爭議。對此，作家林裕人轉述「鬍鬚張『魯肉飯』」臉書專頁解釋，絕不會使用萊豬，且只有一項產品是西班牙豬，當初申請時已告知農委會，沒想到會變成顧客口中的「拿台豬標章賣西班牙豬」。

「鬍鬚張」近期被捲入風波，遭外界質疑標識不實，曹姓網友更不斷宣稱鬍鬚張會用萊豬混充台灣豬。經林裕人詢問後，「鬍鬚張」表示，網路上流傳曹姓網友的說法是「假的」，鬍鬚張絕對不會使用萊豬。

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他們進一步解釋道，當初申請之初，有告知農委會有一項產品是用西班牙豬，但絕大部分都是台灣豬，所以切結後農委會同意核發台灣豬標章給他們，「等於不用100％全部使用台豬，也可以取得標章。」

鬍鬚張無奈表示，公司很誠實，既有西班牙豬後餐點也會主動標示，因為如果不標，可能會造成顧客投訴，但誠實標示後，卻變成顧客說的「標榜台豬標章卻賣西班牙豬」。

鬍鬚張強調，西班牙豬也不是萊豬，很多餐廳使用的伊比利豬肉也是來自西班牙的，歐盟禁用萊劑，身為會員國之一的西班牙當然也禁用。

鬍鬚張稱，當初是想說既然絕大部分都是台豬，那只要誠實的把不是台豬的部分清楚標示就好，但沒想到這個做法也是「拿台豬標章賣西班牙豬」，只能算他們自己傻，沒想清楚。針對曹姓網友的言論，公司會再提報上層主管處理。

鬍鬚張回應了：

林裕人發佈於 2020年12月28日 星期一
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