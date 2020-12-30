快訊／滿18歲就能當寵物飼主　《動保法》修正三讀2023年上路

▲立法院會30日通過《動物保護法》第五條修正，滿18歲之成年人將可登記為寵物飼主。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

配合《民法》修正將成年年齡下修為18歲，立法院會30日通過《動物保護法》第五條修正，滿18歲之成年人即可登記為寵物飼主，2023年元旦上路。

立法院會25日三讀通過《民法》部分條文修正案，將現行法定成年年齡20歲下修為18歲，2023年元旦起施行。未來，青年滿18歲即可買手機、租屋、申辦戶籍謄本、申請銀行帳戶、申辦信用卡、申辦行動支付、提起民事或行政訴訟、擔任公司發起人或董事、買運動彩券等。

另外，為配合成年年齡下修18歲，立法院會30日再通過《動物保護法》第五條修正，三讀條文明定動物之飼主以年滿十八歲者為限，未滿十八歲者飼養動物，以其法定代理人或法定監護人為飼主。

不過，由於《民法》成年年齡下修為18歲，恐影響相關人等的既有利益，並對社會產生衝擊，因此，《民法總則施行法》也配合明定2年的緩衝期，自2023年1月1日起施行。

屆時，未滿20歲者，已享有至20歲或成年的權利、利益，除法律另有規定外，可以繼續享有到20歲。

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