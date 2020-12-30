快訊／最高關7年最重罰1億　立院修法嚴懲中國抽砂船非法越界採砂

▲大陸百餘抽砂船包圍馬祖越界作業。（圖／翻攝自Facebook／洪申翰）

記者楊蕓／台北報導

立法院院會30日三讀通過《土石採取法》第36條修正案、《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》第18條修正案，加重違法越界抽砂刑度，最高可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科罰金最高達新台幣1億元。

內政部表示，為因應大陸籍抽砂船「侵門踏戶」，屢在金門、馬祖海域及台灣淺堆（又稱台灣灘）非法抽砂的嚴重問題，因此行政院指示經濟部及內政部同步研修土石採取法第36條、專經法第18條規定，前者適用於依兩岸人民關係條例公告的禁止及限制水域（金門、馬祖地區）、內水及領海；後者則適用專屬經濟海域（台灣淺堆）及大陸礁層，針對在上述海域範圍盜採砂石的行為，加重其刑度及罰金，嚴懲不法份子，以收嚇阻之效。

內政部進一步說明，這次修正專經法第18條第2項，主要是增訂未經許可，以船舶或其他機械設備方式，在中華民國專屬經濟海域或大陸礁層採取土石者，將刑度由原「處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣5千萬元以下罰金」，加重至「處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新臺幣1億元以下罰金」。

另外，考量犯罪用的船舶或機械設備，因噸數鉅大、保管困難，亦或欠缺船籍資料而不易拍賣等因素，故一併增訂同條第3項規定，經判決沒收確定後，除可拍賣或變賣，地方檢察署亦得視具體個案中，沒收物性質與保管方式及處所等情節，以專案報准方式，無償留供公用、廢棄或為其他適當的處置，以加速沒收物的去化。

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