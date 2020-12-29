18小時暴跌15℃！降幅超過2016霸王寒流　全台急凍低溫特報探5度

▲全台低溫特報，周三起劇烈降溫，請民眾要做好保暖工作。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

全台低溫特報！中央氣象局預報員劉沛滕提醒，周三寒流開始影響，最冷時間落在周四清晨，中部以北低溫可能7、8度，局部沿海空曠、近山區平地有機會5度。天氣風險公司提醒，寒流不罕見，但這次寒流的「降溫速度」很不一樣，全台周三白天氣溫都會快速下滑，18小時內降溫達12到15度。氣象專家吳德榮也說，屆時24小時氣溫劇降達15度，比2016「霸王級」寒流的降幅大。

周三下午至周四白天低溫特報區域：

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【橙色燈號（非常寒冷）】



基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】



南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼寒流周三起影響至元旦，全台急凍3天。（圖／氣象局）

氣象局除了對全台發布「低溫特報」，也對19縣市發布「陸上強風特報」，今晚起東北風明顯增強，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖將有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天氣大致較穩定，北部、東半部有些少部分零星降雨，其他地區多雲為主；周三寒流開始明顯影響，溫度直線下降，早上到晚上是變冷過程，且速度滿快，預計傍晚中部以北就會出現10度低溫。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕提醒，這波寒流最冷時間落在周四清晨，屆時中部以北7、8度，局部沿海空曠、近山區平地更低一些些，有可能下探5度；周四跨年起有一天半的時間都在10度以下，一定要做好保暖工作，農作物和養殖漁業也要注意災害。

劉沛滕說，寒流周三增強時有點鋒面帶水氣的情形，北部容易下雨；周四水氣稍微減少，基隆北海岸、大台北山區和宜蘭有局部降雨，大台北平地水氣減少，可能陰天。他表示，這波寒流周六起慢慢減弱，但早晚還是比較涼。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，這一波寒流與2016年元月「霸王級」寒流比，大約弱了3度，故無法相提並論，但仍是強寒流，不可小覷；最新歐洲模式模擬，周三寒潮爆發，氣溫劇降、天氣急凍，周三晚北部空曠地區已降至7度左右，都會區降至9、10度，24小時氣溫劇降達15度，比2016霸王級寒流的降幅大，千萬要注意保暖。

▼今晨5時溫度分布圖。（圖／氣象局）

吳德榮說，周四晨北台率先降至此波寒流的最低氣溫，北部平地約5度左右、台北都會區約7、8度；其他地區則在跨年夜至元旦晨降至最低，嘉義以北平地最低氣溫亦可降至5度左右，全台除恆春半島外，幾乎都降至10度以下；元旦白天起至周日，冷空氣逐日減弱，氣溫逐日回升，但因夜間有「輻射冷卻」效應，早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大；下周一下一波鋒面接近，水氣增多。

天氣風險也在臉書提醒，寒流不罕見，但這次寒流的「降溫速度」很不一樣，從周三凌晨開始，來自北極的冷空氣大舉灌向南方，台灣各地不分南北，整個白天氣溫都會快速下滑，18小時內降溫達12至15度；到周三晚間除了南部、花東，各地都只剩下個位數的氣溫。​