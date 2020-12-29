30日深夜「體感溫度僅3度」　北市府急啟動6大應變措施





▲面對寒流，台北市政府已做出6點應變作為。（示意圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

氣象局29日發布低溫特報，30日至2021年1月1日受到寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。面對寒流來襲，台北市政府已邀集相關單位做出6點應變作為，包括必要時對陽明山區啟動交管機制。

台北市政府表示，根據協力團隊台大氣象團隊評估，此波寒流影響最顯著時段為30日上午至2021年1月1日上午，期間北市市區平地低溫在10度以下，30日深夜至31日清晨氣溫最低，預估7至8度，體感溫度3至4度；陽明山區30日下午氣溫降至0度左右。

為因應寒流來襲，北市府災防辦於29日16時邀集相關單位研商整備6項應變作為，第一，寒流期間心血管疾病好發，衛生局已加強醫療應變體系整備及疾病監控，掌握民眾就診情形，並針對脆弱族群及慢性病患者進行醫衛宣導；第二，30日午後氣溫接近0度，陽明山區巴拉卡公路及竹子湖路可能有路面結冰及濕滑的情況，交通局及相關單位已預為整備因應，並掌握山區天氣及道路狀況，必要時啟動交管機制因應。

台北市政府表示，第三，社會局已啟動年長、弱勢族群及獨居長者的關懷機制，並開放遊民收容所供遊民避寒，必要時由民政局提供相關協助；第四，消防局加強宣導民眾用火用電安全，熱水器應保持通風以防一氧化碳中毒；第五，產發局加強宣導坡地農作物寒害預防，並掌握災害情況；第六，社會局及衛生局已通報相關老福機構預為因應。

由於寒流期間碰上跨年，台北市副市長黃珊珊29日提醒，跨年晚會當天的天氣寒冷，希望身體有狀況者，或是年齡較小的小朋友還是在家休息。

另外，台北市勞動局長陳信瑜28日也提到，面臨低溫、飄雨，勞工可能導致血液循環變差，影響活動能力與靈敏度，增加職災發生率，雇主應避免指派患有高血壓、心臟病等勞工從事低溫作業，且應對作業勞工提供熱飲、熟食及保暖衣物，適時調整或縮短工作時間，以減少促發腦心血管疾病發生機率，讓勞工朋友們健康、平安，歡度佳節。

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