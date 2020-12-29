「極地將軍」撲台！體感大怒神降15°C冷48小時　寒流7縣市6°C↓

▲極地冷空氣南下急衝，邊緣即將觸碰台灣上空。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

入冬以來最強也是第一波的「小霸王寒流」將報到，中央氣象局預報中心主任呂國臣表示，寒流30日（周三）將快速南下、越晚越冷，台北從下午起急速降溫，大台北將連續40小時氣溫低於10度。氣象專家彭啟明指出，這波極地冷空氣「冰冷將軍」急速南下，冷空氣邊緣已經逐漸靠近，將碰觸台灣上空，先濕冷再轉乾冷，下探5度，全台冷的有感，降溫幅度已經遠超過2016年的霸王寒流。

氣象局預報，入夜以後隨著鋒面通過及寒流迅速南下，天氣將驟變，氣溫開始下降，30日晨起降溫更為劇烈，溫度一路下滑、越晚越冷，早晚氣溫的落差可達10度左右；降雨狀況方面，北台灣清晨起降雨機率提升，一整天有斷續雨勢，花東雲量偏多也偶有雨，中南部地區維持多雲到晴。

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▲寒潮爆發！入冬最冷、40年最強跨年寒流 。（圖／翻攝earth）



▲全台低溫警報16縣市亮橙燈，體感暴降15度 。（圖／NCDR、中央氣象局）



31日至元旦（1月1日，周五）清晨是這波寒流影響最明顯時候，但2天冷的狀況不同，氣象局持續發佈全台22縣市「低溫特報」預警，30日上午至31日這段期間，北北基宜桃竹苗等7縣市將出現 6度以下低溫，且持續24小時低於10度，提醒民眾注意避寒，農作物、水產養殖業小心寒害。

氣象局說，31日清晨是北台灣最冷的時間點，低溫下修預計僅剩6、7度，另外因為北部、東半部雲量多，整天寒冷，尤其北部整天氣溫都在10度以下，中南部及花東也只有9至11度。元旦清晨北台灣稍回溫，但仍很冷，約8、9度，中南部因輻射冷卻效應、花東因地形影響，會比前一天更冷，僅8至10度。

天氣風險公司總經理彭啟明分析，29日深夜開始寒流逐步接近，北部轉濕冷，30、31日顯著大降溫，一直冷到元旦清晨，31日起則轉乾冷，下探5度，全台都冷的有感，跨年夜最冷，元旦開始慢慢回溫。目前冷空氣邊緣已經逐漸碰觸台灣上空，苗栗以北轉有陣雨，預估31日轉乾冷，周末轉東北風回溫、易陰沉偶陣雨，下周還有一波低的冷空氣又到。

彭啟明指出，這波寒潮大爆發，因為極地冷空氣長征往南衝，雖比不上2016年的霸王級寒流，但其降溫幅度遠超過，由霜凍線可知，目前已經來到廣東、福建附近，台灣將跌到個位數字，30日下半天到31日凌晨，太平山、雪山、陽明山都有機會下雪，或出現山區積冰的現象。